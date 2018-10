« Ces maisons abordables donneront un sentiment d’appartenance à nos vétérans qui peinent à se sortir de leur situation d’itinérance », affirme l’entreprise ATCO, qui construit actuellement ces logements dans son usine de Calgary.

Les ouvriers s'activent dans l'usine de l'entreprise ATCO de Calgary pour terminer la vingtaine de maisons qui formeront le premier village de minimaisons de transition pour vétérans. Photo : CBC

Quatre murs et un toit

Chaque minimaison ne mesurera pas plus de 25 mètres carrés, mais ells sera équipée d'une cuisine, d'une salle de bain, d' un salon et d'une chambre fermée. De quoi offrir de l’intimité et un espace sécuritaire aux vétérans qui souhaitent sortir de la rue, fait remarquer Nancy Southern, la présidente-directrice générale d'ATCO.

Même si elles sont petites, les maisons offrent trois pièces entièrement équipées. Photo : CBC

Blessés ou traumatisés après avoir fait la guerre, les vétérans sont deux à trois fois plus touchés par des problèmes de santé mentale que le reste de la population, selon le ministère des Anciens Combattants du Canada.

Et ce qui rend ce village particulier, c'est l'appui dont pourront bénéficier les anciens combattants.

« Nous croyons que les gens peuvent changer grâce aux relations avec les autres. C'est pour ça que c'était important pour nous que les vétérans aient accès à du soutien psychologique sur place, que ce soit de l'aide individualisée ou en groupe », estime Steve Wile, le directeur de The Mustard Seed, l’organisme qui se chargera de choisir les futurs résidents de ce village de transition.

L’union fait la force

Les villages de transition seront composés d’une vingtaine de maisons qui accueilleront des vétérans pendant un an ou deux, en fonction du temps qu'il leur faudra pour se rétablir.

En les rassemblant au sein d’un même quartier, les instigateurs du projet espèrent aider ces anciens militaires à réintégrer la société plus facilement.

« Grâce à ces maisons de transition, les vétérans peuvent retrouver un sentiment d'identité et investir en eux-mêmes. Un jour, ils pourront déménager et devenir des modèles pour ceux qui prendront leur place », explique David Howard, le président de la fondation Home for Heroes.

Il y a 180 vétérans itinérants à Calgary et 220 à Edmonton, selon David Howard, le président de la fondation Home for Heroes. Photo : CBC

Pour sortir de terre, chaque village nécessite un investissement de près de 2 millions de dollars. Les vétérans eux n’auront qu’à payer un loyer modique, selon M. Howard.

Le premier village s'ouvrira au printemps dans le quartier Forest Lawn de Calgary. La fondation Homes For Heroes espère en construire un second dans la métropole albertaine, avant de s'implanter à Edmonton. Elle envisage aussi de démocratiser ces minimaisons pour vétérans à Winnipeg et en Ontario, car, là aussi, bien des anciens combattants ont besoin d’un toit, dit la fondation.