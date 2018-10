Dan Carter succède au maire d’Oshawa, John Henry, qui a été élu comme président du conseil régional de Durham.

M. Carter s’est notamment fait connaître des résidents comme conseiller municipal au cours des quatre dernières années.

Durant sa campagne électorale, il s’est notamment engagé à créer plus d’emplois et à investir dans le développement du centre-ville.

Dans la ville d’Ajax, le maire Steve Parish tire aussi sa révérence après 23 ans de service.

C’est Shaun Collier qui a été élu, un ancien militaire qui est en politique municipale depuis 2003.

Shaun Collier succède à Steve Parish qui a été maire d'Ajax pendant 23 ans. Photo : Avec la permission de la Ville d'Ajax

Du côté de Whitby et Pickering, les résidents ont plutôt voté pour la continuité.

Le maire de Whitby, Don Mitchell, obtient un second mandat, et Dave Ryan est élu maire de Pickering pour une cinquième fois consécutive.

Les francophones, prêts à se faire entendre

Le président de l'Assemblée des communautés francophones de l'Ontario (ACFO) Durham-Peterborough, Achille Fossi, salue le vent de renouveau qui souffle dans la région.

Nous serons très attentifs pour défendre les intérêts des francophones. Achille Fossi, président de l'ACFO de Durham-Peterborough

L'ACFO compte continuer de collaborer de près avec les élus municipaux pour faire valoir les besoins de la communauté francophone.

L'un des objectifs de l'organisme demeure l'obtention de la désignation de la région de Durham.