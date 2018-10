Analyse de Julie Landry

Que ce soit comme représentant d’associations de parents, enseignant ou à la direction d’école, à peu près tous les postes liés à l’éducation francophone dans la province ont été pourvus à un moment donné par un de ces nouveaux conseillers.

Plus de visibilité

Si l'on se fie aux plateformes électorales et aux propos des nouveaux élus, les francophones de la province devraient avoir un conseil d’administration plus transparent.

Annie Bédard, conseillère de la région Nord de l’île de Vancouver, a constaté, lorsqu’elle était directrice d’école, que le CA n’était pas assez visible pour la communauté. Elle ne voyait pas non plus les membres souvent dans son école : « Ça serait important que les gens soient bien informés du rôle et des responsabilités du CA. »

C’est vraiment important d’avoir plus de visibilité pour que les gens sentent qu’ils sont écoutés et puis qu’on fait avancer les choses. Annie Bédard, conseillère pour la région Nord de l'île de Vancouver

Marie-Pierre Lavoie, conseillère pour la région Sud de l’île de Vancouver, abonde dans le même sens. Même si elle reconnaît le travail de ses prédécesseurs, elle avait constaté, lorsqu’elle était présidente de Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB), que la voix des parents n’était pas toujours entendue.

J’aurais voulu voir plus d’ouverture, plus de collaboration. On nous consultait pour dire qu’on avait été consultés, mais les points de vue n’étaient pas nécessairement retenus. Marie-Pierre Lavoie, conseillère pour la région Sud de l'ïle de Vancouver

Elle comprend que tous les points de vue ne peuvent pas être retenus, mais elle croit que les partenaires privilégiés, comme la FPFCB, devraient être écoutés plus attentivement.

Ce changement vers plus de transparence est également une priorité pour le conseiller du Grand Vancouver, Patrick Gatien.

Relations houleuses?

Il sera intéressant de voir comment se porteront les relations entre le directeur du Conseil scolaire francophone, Bertrand Dupain, le secrétaire-trésorier Sylvain Allison et les nouveaux membres du conseil d'administration. Les relations avec certains d’entre eux n’ont pas toujours été pacifiques.

Par exemple, Annette Azar-Diehl, la nouvelle conseillère de la vallée du Fraser faisait partie des parents de l’École des Pionniers-de-Maillardville qui ont réclamé la démission de Sylvain Allison en 2016. Patrick Gatien, lui, avait clairement démontré son mécontentement lorsque le CSF a annoncé qu’une annexe serait ajoutée pour la communauté de l’École Anne-Hébert.

Poursuite judiciaire

Le dossier de l'éducation en français en Colombie-Britannique pourrait se retrouver devant la Cour suprême du Canada, si elle accepte d'entendre la cause. Photo : Radio-Canada

Le conseil d’administration actuel a pris la décision de poursuivre la lutte juridique pour l’éducation en français, malgré sa défaite en cour d’appel. Il a donc demandé à la Cour Suprême du Canada, avec la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), d’entendre son appel.

Le nouveau CA devrait prendre cette cause avec autant de vigueur puisque des fervents adeptes en font partie.

Marie-Pierre Lavoie en a été la porte-parole pour la FPFCB. Annie Bédard et Roger Lagassé de la région côte Sud, avec leur expérience dans les écoles, luttent pour le principe même de l’éducation en français depuis ses débuts.

Annette Azar-Diehl est un des parents codemandeurs pour la cause juridique.

On peut aussi présumer que Robert Filion de la région Sud-est, qui est actif au sein de l’Association francophone de Kamloops, et que Marie-Christine Claveau de la région Nord qui est représentante de la région pour la FPFCB appuieront aussi cette demande devant la justice.

L’assermentation des nouveaux conseillers aura lieu le 2 novembre.

Le directeur général du CSF, Bertrand Dupain, n’était pas disponible lundi pour partager sa réaction.