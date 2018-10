Maurizio Bevilacqua s’est dit très fier des résultats. Selon lui, ils démontrent la satisfaction des résidents pour le travail qu’il a accompli depuis 2010.

Les citoyens m’ont confié un mandat fort pour gouverner. [...] La Ville de Vaughan a un avenir prometteur. Maurizio Bevilacqua, maire de Vaughan

Il compte continuer à militer pour l’ouverture d’un campus universitaire à Vaughan et en fait une priorité. Pour l’instant, l’université la plus près est celle de York qui se trouve dans le nord de Toronto.

Ses autres priorités portent entre autres sur l'amélioration du réseau de transport en commun et la mise en place de plus d'infrastructures pour les arts et la culture.

Ailleurs dans la région de York

Les électeurs de Richmond Hill ont aussi voté pour la continuité en réélisant le maire sortant Dave Barrow.