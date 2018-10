Ce déblocage est survenu lorsque l’association a partagé le nom de tous ses joueurs et entraîneurs sur son site Internet, indique le conseiller municipal Frédéric Daigle, qui parle au nom de la municipalité.

C’était notre surprise vendredi. [...] Ceci fait, ça règle beaucoup de nos problèmes. Frédéric Daigle, conseiller municipal de Campbellton

C'était la première fois qu'un représentant de la municipalité commentait ce dossier de vive voix. Sur la photo : Frederic Daigle. Photo : Radio-Canada

Depuis une semaine, la Ville de Campbellton et l’Association du hockey mineur de Restigouche-Nord sont en conflit concernant l’utilisation des arénas de la municipalité.

La ville, qui impose des frais d’utilisation pour le centre, souhaitait consulter la liste des jeunes joueurs pour s'assurer qu'ils étaient tous en règle. Jusqu’à vendredi, l’association ne voulait pas donner ces informations, qu’elle jugeait confidentielles.

Face à ce refus d'obtempérer, la ville a cessé d'accorder du temps de glace à l’association, qui a alors annulé deux tournois interprovinciaux à Campbellton.

« Mettre l’histoire de côté »

La ville peut maintenant s’assurer que tous les joueurs qui doivent acheter une carte d’accès pour le Centre civique Memorial l’ont bien fait, affirme Frederic Daigle.

On est prêt à les accueillir au Centre civique et mettre toute cette histoire-là de côté , ajoute-t-il en précisant que le centre a justement été construit pour permettre aux jeunes de l’utiliser.

Toutefois, le conseiller municipal indique que la communication entre la Ville de Campbellton et l’association de hockey n'a pas été rétablie. C’est sûr que dans les prochains jours, on aimerait s’asseoir avec eux autres.

La ville demandait d'avoir accès à la liste des joueurs qui utilisent le Centre civique Memorial. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Il souhaite d’ailleurs que les deux tournois annulés soient rétablis et tenus à la même date qu'initialement prévu.

Si l'association désire faire des réservations, la ville sera à l'écoute, précise M. Daigle. On n’est pas intéressé d’avoir un centre civique vide.

Déficit de 1,2 million

Le conseiller municipal indique que d’année en année, la part du budget de la ville consacrée aux frais d'exploitation du centre augmente sans cesse.

Alors que les coûts sont de 1,8 million de dollars, les revenus, pour leur part, n'atteignent que 500 000 $ par année, indique le conseiller municipal.

Augmenter les impôts fonciers pour combler cet écart est hors de question, juge-t-il. On est la deuxième ville avec le plus haut taux de taxes dans la province et on ne veut pas être la plus haute.

Le centre doit être utilisé par les jeunes, clame le conseiller municipal. Photo : Radio-Canada

Frederic Daigle soutient d'autre part que le partage des coûts du centre avec les municipalités environnantes est inéquitable.

Tide Head nous donnait 34 000 $ pour le centre civique. Mais ils nous ont dit : “On vous donne 34 000 $, mais on ne voit pas de changement. L’autre communauté ne paie pas, pourquoi nous autres on continuerait?”

On ne peut pas leur demander de payer quand ils sont les seuls et qu’il n’y a pas de rendement sur leur argent.

Le conseiller municipal indique que la ville ne s’attendait pas à ce que les municipalités voisines refusent de partager les coûts.

On pensait peut-être que le monde allait dire : "oui, pour la région, c’est un atout, on devrait se mettre à la table".

Pour éviter de creuser son déficit, la ville a fermé le centre civique durant l'été.