En annonçant leur retrait de ce traité de désarmement majeur, les États-Unis ne visent pas que la Russie, mais aussi la Chine, qui a développé ces dernières années des armes interdites par ce texte dont elle n'est pas signataire.

M. Trump n'a pas précisé si un nouveau traité pourrait être négocié, mais il a indiqué lundi que les États-Unis développeraient ces armes à moins que la Russie et la Chine n'acceptent d'arrêter elles-mêmes de les développer.

« Tant que les gens ne seront pas revenus à la raison, nous en développerons », a déclaré le président à des journalistes à la Maison-Blanche. « C'est une menace pour qui vous voulez. Et ça inclut la Chine, et ça inclut la Russie, et ça inclut quiconque veut jouer à ce jeu-là. »

« On répond aux Russes, mais ils se préoccupent de la Chine, a affirmé Jean-François Bélanger, chercheur au Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de l'Université McGill et spécialiste de la prolifération nucléaire, en entrevue à RDI.

On veut clairement se préparer à cette menace-là [...]. C’est un calcul beaucoup plus large que simplement dire : "on n'est pas content avec les Russes, donc on veut en sortir". Jean-François Bélanger, chercheur

John Lee, un expert du centre de réflexion conservateur Hudson Institute, va dans le même sens. « Le problème de la Chine, qui n'est limitée par aucun accord, est très différent et beaucoup plus pressant » que celui de la Russie, dit-il.

Ces dernières années, Pékin a « développé des missiles de portée intermédiaire terrestres capables d'emporter des charges conventionnelles et nucléaires », a ajouté cet expert dans une tribune publiée lundi sur le site de CNN. Quelque 95 % des missiles de l'armée chinoise violeraient le traité INF si la Chine en était signataire, ajoute-t-il.

Le conseiller John Bolton a indiqué qu'il y aurait « d'autres participants » au processus de négociation. Il a précisé à la radio Écho de Moscou que des consultations seraient ensuite menées « avec nos amis en Europe et en Asie ».