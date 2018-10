Un texte de Marc-Antoine Lavoie

« Travaillons main dans la main. On a enfin un gouvernement qui nous dit : ‘’on est prêt à améliorer de façon concrète la mobilité entre les deux rives'’. Alors, travaillons ensemble », a lancé Gilles Lehouillier, lundi soir lors d’un point de presse avant la séance du conseil municipal.

Le maire de Lévis croit qu’il faut profiter du vent de changement qui s’est manifesté dans la région avec l'arrivée de la Coalition avenir Québec au pouvoir pour oublier les vieux conflits et redémarrer sur de nouvelles bases.

« On a le meilleur des mondes. On a un gouvernement qui nous dit que la région de Québec va enfin avoir voix au chapitre pour le transport. Enfin, on va investir dans la Capitale-Nationale, à la fois pour les liens entre les deux rives et pour le transport en commun », s’est réjoui le maire Lehouillier.

Je lance un appel à mon collègue de Québec, pour que le président de la communauté métropolitaine de Québec puisse exercer un leadership d’ouverture. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Interconnexion à l’Est

Le maire Gilles Lehouillier a également salué l’intention du nouveau ministre des Transports, François Bonnardel, d’utiliser le 3e lien pour réaliser l’interconnexion entre les deux rives.

« C’est la cerise sur le sundae. On va être en mesure de faire une vraie boucle en ce qui concerne le transport en commun ce qui devient extrêmement important », a soutenu le maire Gilles Lehouillier.

Le maire ne craint pas que cette option oblige la Ville à retourner à la planche à dessin pour leur projet de mobilité durable.

Les 7,4 kilomètres de voies réservées qui seront aménagées à Lévis ne permettent pas de desservir les parcs industriels. Photo : Radio-Canada

Le scénario de Lévis est principalement d’aménager des voies réservées sur le boulevard Guillaume Couture et sur la route des Rivières. Ces deux axes permettront aux autobus de la Société de Transports de Lévis d'avoir accès plus rapidement au secteur de la tête des ponts.

Une interconnexion à l’est est seulement un « ajout intéressant » aux travaux déjà entamés selon le maire.

« Ça ne change rien à la nécessité d’avoir des voies réservées sur Guillaume-Couture. Il y a toujours eu une interconnexion à l’ouest et il va toujours y en avoir », a soutenu Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis assure qu’il rencontrera rapidement François Bonnardel pour discuter des enjeux de la région.

Notre dossier numéro un à Lévis, c’est la mobilité. Alors, le ministre le plus important pour nous c’est le ministre des Transports. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Lévis a obtenu du précédent gouvernement un montant de 4,4 millions pour réaliser les études nécessaires pour permettre l’interconnexion du Réseau de transport de Lévis avec le Réseau de transport de la Capitale.

La Ville présentera l’avancée de ses travaux, tant sur l’interconnexion que sur son projet de transport en commun, lors du dévoilement de son Bureau sur la mobilité durable le 1er novembre.