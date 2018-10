Un texte de Mathilde Monteyne

« Est-ce que je suis préoccupé? Absolument », avoue Christian Monnin, le président de la SFM, à propos de ces changements. Environ un an après l'abolition de la fonction de sous-ministre adjoint au BEF, le gouvernement provincial y a créé un poste de directrice générale et a nommé un nouveau sous-ministre de l’Éducation non bilingue.

Si Christian Monnin se démarque de la position de l'ancien président de la SFM, Léo Robert, selon lequel le comité provincial au nom des Partenaires de l'éducation en français n’est qu’un écran de fumée, et s’il pense que les structures en place ne sont pas vaines, il affirme toutefois rester vigilant.

« On a des pourparlers avec le gouvernement, ça continue », affirme-t-il en soulignant la qualité de la relation avec la ministre Rochelle Squires. « On a une vraie alliée avec la ministre Squires, elle nous écoute, elle s’assure qu’on est consultés, elle nous fait savoir ce qu’il se passe », précise Christian Monnin.

Pour autant, il n’hésite pas à durcir le ton. « À un moment donné, il faut arrêter les consultations, puis il faut aller à l’action », dit-il. Et si « on n’en est pas encore rendus là », M. Monnin n’exclut pas l’idée d’une action en justice si les droits des francophones en viennent à être bafoués.

Un gouvernement qui favorise les compressions

Le passage à l’action, c’est aussi ce que demande Dougald Lamont, le chef du Parti libéral du Manitoba, qui rejoint la position de Léo Robert quant au manque de consultations avec la communauté francophone.

Comme l’a dit M. Robert, ce n’est pas juste, ce n’est pas correct, c’est même insultant. Dougald Lamont

Selon lui, le gouvernement conservateur favorise les compressions budgétaires. C’est également ce que fustige le chef du NPD provincial, Wab Kinew.

[Le ministre] Kelvin Goertzen n’est pas là pour améliorer l’éducation en français, Kelvin Goertzen est là pour faire des coupures. Wab Kinew

Tout en appelant au rétablissement du poste de sous-ministre adjoint au BEF, le chef néo-démocrate souligne l’importance d’avoir des interlocuteurs bilingues au sein du gouvernement, une qualité qui manque à Grant Doak, le nouveau sous-ministre à l’Éducation.

Wab Kinew émet, par ailleurs, des réserves sur l’étendue des pouvoirs de la directrice générale désignée pour s’occuper du BEF. D’après lui, il est possible qu’un sous-ministre dispose de plus d’autonomie pour obtenir des ressources ou changer certains règlements.

Or, « je pense que si c’est seulement un poste de directrice, elle a besoin de plusieurs rencontres avec le ministre de l’Éducation lui-même [pour obtenir des ressources]. Et rappelons que ce ministre a été nommé à l’Éducation pour faire des coupures », conclut-il.

Avec les informations de Geneviève Murchison et Denis-Michel Thibeault