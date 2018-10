La nouvelle structure rouge vif a été inaugurée par des dizaines d’enfants qui se sont amusés à glisser sur les toboggans et à passer de barreau en barreau sans ne jamais toucher terre.

L'aire de jeu a été construite sur le terrain de l'école de la Première Nation de Standing Buffalo. Photo : Radio-Canada

La collaboration entre la Première Nation de Standing Buffalo et le mouvement Ahmadiyya remonte à plus d’un an.

« Nous avons reçu la mission de notre leader spirituel d’entrer en contact avec les Premières Nations pour développer des relations et faciliter la compréhension entre nos communautés », raconte l’imam Zeeshan Ahmad.

La communauté autochtone s’est occupée d’amasser les pièces de la structure qui ont couté plus de 70 000 $.

De leur côté, les membres du mouvement Ahmadiyya ont proposé d’assembler bénévolement ces pièces. Il leur aura fallu plus de 1000 heures pour ériger la structure.

L'aire de jeu a été inaugurée lundi midi. Photo : Radio-Canada

Un bel exemple de collaboration interculturelle au profit des enfants, selon des représentants des deux groupes.

On s’est aperçus que nous avions beaucoup de points communs […] les cérémonies et les croyances communes, entre autres. Rodger Redman, chef de la Première nation Standing Buffalo

« Les membres de la Première Nation de Standing Buffalo nous ont bien accueillis, dit Safer Ahmed, l’une des bénévoles de la communauté Ahmadiyya. Ils nous ont donné tout ce dont nous avions besoin et, en retour, nous avons partagé avec eux, ce que nous pouvions. »