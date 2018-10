Nous avons passé par un processus d’examen très rigoureux de la part du gouvernement fédéral et provincial pour avoir des exemptions et des subventions pour ouvrir ce site il y a moins d’un an , rappelle Wendy Muckle, la directrice générale de l’organisme Santé urbaine Ottawa, qui administre la roulotte d’injection supervisée dans la Basse-ville.

Je m’explique très mal pourquoi il faut redemander la permission au fédéral et au provincial pour faire quoi que ce soit ici. Wendy Muckle, directrice générale, Santé urbaine Ottawa

Même son de cloche au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, qui a ouvert son centre d’injection supervisée en avril, après plusieurs mois d’attente et de retards.

Nous aimerions arriver à un point où nous ne devrons plus réinventer la roue en justifiant nos méthodes d’intervention, qui ont pourtant fait leurs preuves dans les communautés et dont les résultats sont bien documentés , croit le directeur du programme Oasis au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Rob Boyd.

Selon Mme Muckle, recommencer à zéro le processus d'approbation auprès du gouvernement compromet aussi les projets d'amélioration que son organisme prévoyait implanter à court et à moyen terme. Nous voulions commencer un programme de substitution des opioïdes pour nos usagers dans le prochain mois, mais de recommencer le processus d'approbation à zéro met un frein à ce projet. Ça compromet aussi nos travaux de rénovation pour devenir un site permanent , souligne-t-elle.

Le gouvernement ontarien a également décidé de fixer à 21 le nombre maximal de centres autorisés dans la province, un choix peu judicieux selon Mme Muckle et M. Boyd, puisque la crise des opioïdes est un phénomène en constante évolution. La province compte par ailleurs déjà 19 centres d’injection supervisée.

De nouvelles responsabilités

La nouvelle stratégie annoncée par Queen’s Park lundi prévoit que les centres autorisés pourront continuer d’offrir des services de réduction des méfaits et d’injection supervisée. Ces derniers devront aussi diriger les gens vers des services de traitement et de réinsertion.

C’est là un point que saluent M. Boyd et Mme Muckle, qui offraient déjà certains services d’accompagnement dans leur centre respectif.