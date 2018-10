Au moment d’écrire ces lignes, M. Watson obtenait 71,43 % des suffrages, soit 126 417 votes de plus que son plus proche rival, Clive Doucet.

Lors de son discours de la victoire, M. Watson a tenu à remercier les gens qui ont été votés.

Contrairement à bien des élus, j’adore les campagnes pour être en contact avec la communauté. Ce soir, c’est la première fois que mes parents ne pourront pas célébrer avec moi. Ma mère n’avait jamais voulu que je me présente en politique, j’espère que je pourrai continuer de les rendre fiers , a ajouté le maire d'Ottawa.

J’ai très hâte de voir les résultats de toute la ville pour mener à bien mon plan pour la ville d’Ottawa. J’aurai le privilège de mener notre grande ville pour quatre ans encore. Jim Watson, maire d'Ottawa

M. Watson avait déjà annoncé, en mars 2017, qu'il avait l'intention de briguer un quatrième mandat à la mairie d'Ottawa. Il a été élu à ce poste de 1997 à 2000, puis de 2010 jusqu'à aujourd’hui.

M. Doucet s'est inscrit à la dernière minute, soit deux heures avant la fin de la période de mise en candidature, car il craignait un couronnement de Jim Watson.

Cuisante défaite pour l’équipe de Clive Doucet, qui n’aura pas réussi à convaincre les électeurs d’Ottawa. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Les promesses du maire sortant

Au cours de la campagne électorale, Jim Watson a brossé un « excellent » bilan de son passage à la mairie, soulignant le travail accompli, comme la revitalisation du parc Lansdowne et l'expansion du train léger. Il a aussi rappelé le succès des célébrations d'Ottawa 2017 qui ont transformé, selon lui, la capitale en ville « audacieuse ».

M. Watson a fait des promesses totalisant plus d'un million de dollars. Notamment, il s'engage à augmenter la contribution de la Ville à l'organisme Investir Ottawa de 500 000 $ annuellement. Il promet aussi de rendre les tronçons de route plus accessibles aux vélos, de réduire les coûts de sécurité pour les festivals d'Ottawa et de créer un passeport d'attractions locales pour encourager les familles à prendre des vacances dans la capitale nationale.

M. Watson a aussi annoncé une augmentation de taxes de 2 à 3 % pour entre autres couvrir les coûts inconnus liés à la légalisation du cannabis. Il a précisé que cette augmentation est aussi nécessaire pour améliorer l’infrastructure de la ville comme les routes et les trottoirs.

Clive Doucet regarde les résultats avec ses partisans. Photo : Radio-Canada/Simon LaSalle

L'opposition de Clive Doucet

Son opposant à la mairie d'Ottawa Clive Doucet s'est dit peu impressionné par les promesses de M. Watson. Le candidat estime que les entreprises seront attirées par Ottawa si les loyers sont abordables et si le transport est plus efficace.

Le plan de M. Doucet prévoit la diminution du coût du transport en commun pour les quatre prochaines années et le lancement d'un système de trains pour relier Ottawa aux communautés avoisinantes. L'aspirant maire promet aussi d'accorder la priorité à la création de logements plus abordables à Ottawa, s'il est élu lundi soir.

Clive Doucet créera également un nouveau fonds communautaire de 500 000 $ pour des jardins communautaires tout en mettant sur pied un partenariat avec la Ferme expérimentale afin de lancer un programme d'agriculture urbaine.

Victoire facile de Jim Watson?

Il faudrait tout un revirement de situation pour que Jim Watson ne soit pas élu maire d'Ottawa, ce soir, à la fermeture des bureaux de vote, évalue Geneviève Tellier, professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa.

Ses chances sont assez bien, car avec 11 candidats, ça risque de diviser le vote , a-t-elle résumé. La question qu'il faut se poser, c'est par combien Jim Watson va l'emporter.

Si Jim Watson ne l'emportait pas, ce serait une très grosse surprise! Geneviève Tellier, professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa.

En 2010, Jim Watson avait remporté 48,7 % des voix, soit 66 461 votes de plus que son plus proche rival, Larry O'Brien. En 2014, le maire sortant a facilement battu Mike Maguire en obtenant 76,2 % des voix, soit 142 912 votes de plus.

Le principal handicap de Clive Doucet, selon Geneviève Tellier, c'est d'avoir annoncé ses intentions électorales un peu trop tard. Il ne semblait pas avoir une équipe mise en place ni un programme structuré , a-t-elle indiqué. D'ailleurs, il y avait certains trous dans sa plateforme électorale. On se pose beaucoup de questions sur le financement de certains de ses projets.

Les 12 candidats à la mairie d'Ottawa Hamid Alakozai, Ahmed Bouragba, Bernard Couchman, Clive Doucet, Joey Drouin, Ryan Lythall, Craig MacAulay, Bruce McConville, Michael Pastien, Moises Schachtler, James T. Sheahan et Jim Watson.

Dix autres candidats se présentent à la mairie, dont Bruce McConville, qui a fait de la construction du refuge de l'Armée du salut dans Vanier son seul élément de campagne. La plupart sont peu connus du grand public et on les a très peu entendus au cours de la campagne.

On peut se demander pourquoi ils ont fait campagne , a lancé Mme Tellier. Certains n'ont pas de plateforme ni de site web, on les cherchait. Ce sont souvent des candidats pour une seule cause. Ce ne sont pas des gens qui ont une certaine expérience sur la scène municipale ou n'importe quelle autre scène politique.