Dans une déclaration rendue publique lundi, les membres de la Congrégation se disent dévastés, bouleversés et attristés par les « témoignages troublants entendus dans le reportage de Radio-Canada » révélant des abus commis par 10 curés Oblats envers des enfants des Premières Nations dans huit communautés autochtones, innues ou attikameks.

La Congrégation réitère « aux victimes présumées sa ferme intention de tout mettre en œuvre pour répondre aux allégations avec compassion, tout en s'assurant que la vérité se fasse et que justice soit rendue ».

Les Missionnaires oblats de Marie-Immaculée condamnent sans équivoque tout abus sexuel et physique, passé ou présent, par les membres de leur Congrégation. Communiqué de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée

La semaine dernière, le cabinet Arsenault, Dufresne, Wee Avocats a annoncé la mise sur pied d'une conférence de règlement à l'amiable.

Me Alain Arsenault affirme avoir recueilli 72 noms de victimes, autochtones et allochtones, concernant les agissements de 17 oblats en Abitibi, en Mauricie et sur la Côte-Nord.

Ghislain Picard questionne le silence de l'Église catholique

Pour le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), « les actes de contrition ne suffiront pas. L'Église catholique doit cesser de tergiverser. Toutes les églises ont présenté des excuses, sauf elle », déclare Ghislain Picard.

À quoi rime le silence du pape? L'impunité est inacceptable. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Le 18 octobre, l’émission Enquête faisait état d'allégations d’agressions sexuelles sur des enfants et des femmes dont se seraient rendus coupables 10 Oblats, curés dans huit communautés autochtones.

Dans ce reportage d’Anne Panasuk, plusieurs de ces prêtres sont nommés publiquement, dénoncés par leurs victimes devenues adultes. Certains cas remontent aux années 1950.