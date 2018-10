Ce quai situé non loin de Sainte-Rose-du-Nord devrait accueillir le minerai d'Arianne Phosphate.

La ministre conclut, à la lumière de l'étude de l'agence canadienne d'évaluation environnementale, que ce projet n'entraînera pas d'effets environnementaux négatifs importants.

Pour le directeur de Port Saguenay, Carl Laberge, il s'agit d'une excellente nouvelle qui vient conclure des mois de consultations.

On est très content d’avoir obtenu cette autorisation-là. On va continuer maintenant à développer le projet avec notre client Arianne et s’assurer de rencontrer les conditions qui sont indiquées. C’est une étape importante qui est franchie et ça va permettre de propulser le projet , explique-t-il.

Port Saguenay devra cependant respecter certaines conditions dont celle de consulter les Premières Nations. L’organisation devra aussi faire un suivi sur l'effet du passage des navires sur la santé des bélugas de même qu’un suivi sur la protection des milieux humides.