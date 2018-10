Il a obtenu 49 % des votes devant Gary Philip Gardiner qui en a reçu 40 %.



En 2014, il avait obtenu la faveur de 84 % des électeurs et avait été élu maire pour une première fois en 2010 avec environ 12 000 votes de plus que sa plus proche poursuivante.

Sheldon Forgette, qui était devenu maire adjoint à l'âge de 23 ans en 2014, n'a pas réussi son pari d'être élu au poste de maire cette fois-ci. Il a terminé au troisième rang, avec 9 % des votes.

Une des dossiers marquants du 2e mandat de M. McDonald a été celui du possible remplacement de la police municipale par un détachement de la PPO.

Une motion pour demander un devis à la PPO a été rejeté en janvier. Le maire McDonald avait alors voté contre.