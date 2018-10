Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Dans une élection dominée par la question du logement, ces enjeux risquent de défrayer la chronique. Adriane Carr, la conseillère du Parti vert réélue pour un troisième mandat, veut s'attaquer à la question du logement à la racine.

« Il faut revoir au sein même de nos politiques municipales le concept de logement abordable », avance-t-elle.

La question de la marche à suivre pour densifier sera brûlante, croit Tom Davidoff, professeur en économie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). « Tout le monde veut de la densification, sauf lorsque les voisins se plaignent quand cette densification touche leur environnement immédiat », ironise-t-il.

« Les conseillères [du NPA] seront-elles des purs et durs NIMBY (pas dans ma cour), comme cela a été la position du NPA pendant la campagne, ou mettront-elles de l’eau dans leur vin? », se demande le professeur.

Melissa de Genova est l’une des cinq conseillères élues du NPA. Selon l’économiste de UBC, elle est attachée à l’idée de densifier les quartiers et pourrait donc s’allier à certaines propositions des verts. Le positionnement du NPA sur la densification urbaine sera donc à surveiller, d’après lui.

Toujours d’après Tom Davidoff, les positions d’Adriane Carr et de Pete Fry, tous les deux conseillers du Parti vert, ne sont pas tout à fait alignées sur la question de la densité.

Tom Davidoff estime que le conseiller Pete Fry semble prioriser le bien public alors qu’Adriane Carr tient absolument à mener des consultations sérieuses pour obtenir l’aval des résidents sur un projet qui les touche de près.

Or, Adriane Carr estime qu’un plan pour toute la ville (citywide plan), que le NPA appuie, réglera les débats.

« Un plan pour toute la ville permet de montrer de manière claire les projections de croissance. Les résidents de chaque quartier connaissent donc le nombre de personnes qu’ils devront accueillir, et grâce à de vraies consultations, ils peuvent participer à construire un quartier à leur image et décider du genre de densification qui leur convient », espère-t-elle.

Tom Davidoff estime qu’en général, la plateforme sur le logement des verts est compatible avec les ambitions du maire élu Kennedy Stewart.

Un seul bémol : Kennedy Stewart a des idées plus tranchées alors qu'Adriane Carr priorise les consultations, estime l'économiste.

« Historiquement, la conseillère Carr ainsi que les membres du NPA insistent pour que des consultations soient menées auprès des propriétaires, surtout sur les questions de zonage : ça pourrait poser problème [avec les positions du maire et les deux autres conseillers] », nuance-t-il.

Meg Holden est professeure et directrice du programme d’études urbaines à l’Université Simon Fraser (SFU). Elle voit une continuité des politiques de logement portées par Vision Vancouver, le parti au pouvoir depuis 10 ans dans la métropole, dans ce que proposent les verts.

« C’est surtout les buts qui vont changer, croit-elle. [Les politiques des verts sont] dans le même esprit, mais elles vont plus loin sur la question du logement social et abordable ». Meg Holden demeure cependant sceptique quant à la réalisation de leur objectif.

Elle craint que les politiques du nouveau maire et du Parti vert, en s’attaquant par exemple au développement immobilier fulgurant, se privent de revenus.

Préoccupation environnementale au coeur des priorités citoyennes

Au total, 9 candidats sur les 10 qu'a présentés le Parti vert ont été élus.

C’est le cas de la candidate sortante Adriane Carr qui cumule 69 885 voix, raflant le plus grand nombre de votes de tous les conseillers municipaux. Avec plus de 75 000 voix, la conseillère scolaire Janet Fraser a d'ailleurs remporté le plus grand nombre de votes, toutes catégories confondues.

« On a considéré l’environnement comme un enjeu dormant pendant cette campagne, alors que sur le terrain, les millénariaux ont partagé avec moi leurs inquiétudes et leur sentiment d’avoir été trahi », affirme Adriane Carr.

Elle rappelle la publication d’un rapport accablant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU (GIEC) en pleine campagne. Selon elle, ce rapport, publié à un moment propice, explique en partie le succès de son parti.