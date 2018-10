Les chauffeurs craignent particulièrement la nouvelle largeur du boulevard de Portland, rétréci à sept mètres de chaque côté en raison de la traverse pour piétons.

On ne croit pas qu'il y a une amélioration. Si on regarde la distance qu'il y a pour les véhicules, ça va passer très serré avec un autobus et une petite voiture , déplore le chauffeur Jean-Pierre Guay.

Il va y avoir des miroirs qui vont se frotter. Un F-150 à côté d'un autobus, il ne faudra pas éternuer. André Marsan, vice-président du Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke

Ces derniers croient qu'un feu de circulation aurait amélioré davantage la sécurité des piétons.

Un peu comme ce qui se fait actuellement sur le boulevard Université près de l'Université de Sherbrooke. À cause des étudiants, ils ont installé un feu de circulation pour piétons, explique André Marsan. Si on regarde ici, il y a une traverse de piétons comme avant, mais dans un goulot d'étranglement qui va faire ralentir le trafic, mais qui va peut-être créer une congestion plus grande.

Sherbrooke se veut rassurante

La Ville de Sherbrooke assure néanmoins que le nouvel aménagement permettra une circulation fluide avec des risques minimes autant pour les véhicules que les piétons.

Sept mètres de large pour deux voies de circulation, c'est amplement suffisant pour les autobus, qui ont un peu moins de 2,5 mètres de large, fait valoir la directrice du Service des infrastructures urbaines Caroline Gravel. Même un camion dix-roues ou tout autre véhicule lourd, ça n'occasionnera aucune entrave et aucun ralentissement.

Des rues de sept mètres sur le territoire, on en a tout plein et plusieurs kilomètres. Même le pont au dessus de la 410 sur de Portland, c'est plus étroit que ça, donc il n'y aura pas de problèmes , soutient-elle.

Rappelons que la Ville doit également ajouter des marquages plus visibles et une lumière clignotante pour augmenter la sécurité des piétons qui doivent traverser l'axe routier. En 2017, une jeune fille y a été happée par un automobiliste. Les travaux doivent s'échelonner jusqu'au 16 novembre.