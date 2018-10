Grand Sudbury

Des problèmes techniques de serveur ont perturbé le premier vote en ligne. Le Grand Sudbury prolonge le scrutin de 24 heures.

Kapuskasing

Dave Plourde est le nouveau maire de Kapuskasing Photo : Cam Gauthier

Dave Plourde est le nouveau maire. Agé de 52 ans, il succède à Alan Spacek qui, après 12 ans à la mairie, n’a pas sollicité un quatrième mandat.

L'homme de 52 ans était conseiller municipal à Kapuskasing depuis 24 ans.

Sa priorité sera de s'asseoir avec les autres élus et d'établir une vision commune pour Kapuskasing.

Timmins

Le candidat à la mairie de Timmins George Pirie. Photo : georgepirie.com

George Pirie est élu maire de Timmins et succède ainsi au maire sortant Steve Black, élu pour une première fois en 2014.

Il a reçu près de 64 % des votes, contre 34 % pour M. Black.

Un des principaux enjeux de la campagne a été l’avenir du festival de musique et de feux d’artifice Stars and Thunder.

Les deux éditions de l'événement ont connu d'importants déficits.

North Bay

Le maire de North Bay ne voit pas la nécessité de démanteler le corps policier municipal pour le remplacer par les services de la PPO. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

Al McDonald, le maire sortant obtient un troisième mandat. Mais sa victoire est plus serrée que lors des deux précédentes élections municipales avec 49 % des suffrages contre 40 % pour son plus proche rival Gary Philip Gardiner.

Sheldon Forgette, qui était devenu maire adjoint à l'âge de 23 ans en 2014, n'a pas réussi son pari d'être élu au poste de maire cette fois-ci. Il a terminé au troisième rang, avec 9 % des votes.

Cochrane

La Ville de Cochrane accueille un sommet de trois jours sur le développement économique du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

Denis Clément est élu à la mairie de Cochrane avec 5 voix d'écart sur le maire sortant Peter Politis, selon les résultats non officiels de la municipalité, dans ce qui est sans doute la course la plus serrée de la soirée.

Hearst

Roger Sigouin gagne ses élections à Hearst. Il occupe le poste de maire depuis 2002. Photo : Cam Gauthier

Roger Sigouin obtient un cinquième mandat de maire. Il obtient environ 84 % des votes face à Yval Lagacé, sont seul rival.

Les citoyens de Hearst pouvait voter pour choisir leur conseil municipal pour une première fois depuis 2010. En 2014, le maire et les 6 conseillers avaient été élus par acclamation.

Josée B. Vachon, Marc Ringuette, Gaëtan Baillargeon, Joël Lauzon, Conrad R. Morin et Daniel Lemaire formeront avec le maire Sigouin le nouveau conseil.

MM. Morin et Lemaire sont les deux seuls conseillers sortants à avoir été réélus.

Thunder Bay

Bill Mauroe député sortant PLO Thunder Bay Atikokan Photo : Parti libéral de l’Ontario

Bill Mauro est élu le nouveau maire de Thunder Bay et succède au maire sortant Keith Hobbs. La diminution de la criminalité est l'une de ses priorité.

M. Mauro a obtenu une courte majorité de 762 votes sur son plus proche poursuivant, le conseiller sortant Frank Pullia.

Iain Angus et Shane Judge ont terminé respectivement au troisième et quatrième rang.