François Bonnardel a indiqué que sa première décision comme ministre a été de demander qu'on évalue uniquement des scénarios à l'est pour construire un pont entre les deux rives du Saint-Laurent.

La réponse du bureau de projet arrivera d'ici « 26, 30, 36 mois », selon son estimation.

« Il est important par la suite de penser que le pont de l'île d'Orléans sera un jour à remplacer », a ajouté M, Bonnardel, en entrevue avec Bruno Savard au Téléjournal Québec.