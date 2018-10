Avec les informations de Piel Côté

Selon la directrice générale de la CSH, Johanne Godbout, il s'agit d'un signe que le creux de vague vécu entre 2008 et 2015 est terminé.

En 2008, il y avait plus de 3600 élèves, contre moins de 3400 en 2014.

En 2015, les chiffres ont commencé à remonter, coïncidant avec le bébé-boum de 2010.