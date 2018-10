Il succède à Alan Spacek qui, après 12 ans à la mairie, n’a pas sollicité un quatrième mandat.

Dave Plourde est conseiller municipal à Kapuskasing depuis 24 ans.

Les candidats Vic Fournel et Ron St. Aubin ont fermé la marche.

M. Peters, déçu de sa défaite, trace tout de même un bilan positif de la campagne, qu'il a décrite comme propre .

La situation financière de la municipalité et les projets d’infrastructures ont retenu l’attention des électeurs durant la campagne.

En 2017, la Ville a augmenté les taxes foncières et annulé des projets d’immobilisations en raison d’une perte de revenus de taxation du secteur industriel.

Ces pertes de revenus et la menace de devoir payer plus d’un million de dollars en plus au conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane avaient aussi entraîné la suspension du projet de construction d’un nouveau centre aquatique.

Le développement économique était aussi un enjeu important de la campagne.

De ce côté, le conseil municipal sortant s’est félicité d’avoir attiré un investissement important, avec l’établissement d’une entreprise de culture de marijuana thérapeutique, qui doit créer une centaine d’emplois à temps plein.

Les électeurs de Kapuskasing ont non seulement élu un nouveau maire mais aussi plusieurs nouveaux conseillers.

Pas moins de quinze candidats étaient en lice pour les six postes au conseil municipal.