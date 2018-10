D’après le reportage de Dominic Brassard à l’émission Le 15-18

Elle a fait l’acquisition d’un ancien centre de recherche pharmaceutique qui a fermé ses portes il y a quelques années.

« La compagnie qui nous a vendu était intéressée à faire un legs à Laval et au Québec, et de laisser ce legs à une commission scolaire qui avait comme mission de former les élèves, c’était important pour elle. C’est ce qui nous a permis d’acquérir le bâtiment sous la valeur municipale », indique Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval.

Le bâtiment a coûté 9 millions de dollars, alors que sa valeur foncière est de plus de 25 millions de dollars.

L’immeuble, situé près du Carrefour Laval et de l’intersection des autoroutes 440 et 15, sera transformé en école pour adultes. Comme le bâtiment est en zone industrielle, il n’était pas possible d’y établir une école secondaire.

La commission scolaire souhaite y déplacer certains programmes de formation professionnelle, de services aux entreprises et d’éducation aux adultes qui sont actuellement donnés dans des écoles secondaires. Elle examine pour le moment quels sont les programmes qui pourront être déménagés.

Certains laboratoires pourraient par exemple devenir des cuisines pour l'école hôtelière, ou encore des salles de classe.

Déjà, certaines salles servent pour des cours de francisation.

À terme, l’école pourra accueillir 1000 élèves.

Le transfert pourrait permettre de libérer de l’espace dans au moins trois polyvalentes de Laval, et ainsi d’éviter la construction de nouvelles écoles secondaires.

Pour le moment, le bâtiment est utilisé pour des tournages, ce qui permet de payer les factures.