Les sénateurs et sénatrices ont déjà visité certaines communautés du Nord, dont Whitehorse, Inuvik et Yellowknife ainsi que Baker Lake et Cambridge Bay au Nunavut.

Ce comité est chargé, d’ici décembre, d’identifier des façons d’encourager le développement dans le Grand Nord canadien, sans mettre en péril son environnement et ses habitants. Les résultats serviront à élaborer la stratégie du fédéral dans l’Arctique jusqu’en 2030.

D’après Patricia Bovey, qui fait partie du comité, l’objectif des visites menées est ambitieux puisqu’il s’agit de comprendre les liens entre « les multiples problèmes du Nord » dans des domaines aussi divers que la sécurité, le transport, l’alimentation ou l’économie.

Nous avons appris beaucoup. Patricia Bovey

Après avoir rencontré des chefs locaux, des étudiants et d’autres citoyens, Patricia Bovey explique que la santé mentale constitue un enjeu important pour les communautés du Nord.

La santé mentale et le bien-être de tous et de toutes sont un problème sérieux qui traverse le Nord. Patricia Bovey

Le développement de la fibre optique, l’accès égal à l’éducation et l’amélioration des compétences professionnelles représentent également des préoccupations majeures, selon elle.

Le défi des changements climatiques

Pour l'avenir, Patricia Bovey rappelle qu'il faut également tenir compte des changements climatiques. « Je pense que le Nord est le futur du Canada et avec le changement climatique, le pétrole, le gaz naturel et les stations minières, la situation est très complexe », précise-t-elle.

Le Comité remettra ses recommandations dans quelques mois, indique Mme Bovey en ajoutant que certaines d’entre elles porteront sur l’écoute que le gouvernement fédéral se doit d’octroyer aux communautés autochtones de l’Arctique canadien.