Presque 10 ans après avoir consenti un prêt à Chrysler, Ottawa ne cherche plus à se faire rembourser, même s'il reste un montant de plus de 2,6 milliards de dollars à l'ardoise. Pour le nouveau directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, le gouvernement a « essayé de nous en passer une petite vite », a-t-il dit au micro de Michel C. Auger à l'émission Midi info.