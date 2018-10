C’est le cas à Saint-Nazaire. À l'été 2017, un quartier spécialement destiné à l’accueil d’une quinzaine de minimaisons a été inauguré. Un an plus tard, l'entreprise almatoise Vivre en Mini, qui était partenaire dans ce projet, n'est plus en affaires après avoir fait faillite.

Un projet similaire de minichalets, développé pour le village alpin du Valinouët en 2016, a aussi été abandonné par un entrepreneur de Saguenay en raison d’un manque d'acheteurs.

On a de la vulgarisation à faire sur ce mode de vie. On a aussi de la sensibilisation, de la promotion, mais tout changement dans les habitudes de vie des communautés, peu importe si petit soit-il, ça prend le temps que ça prend , explique Ursule Thériault, présidente intérimaire du Mouvement québécois des minimaisons.

Le projet de minichalets a aussi été abandonné au Valinouët. Photo : Radio-Canada

Créées aux États-Unis au début des années 2000, les minimaisons sont perçues comme une alternative à la flambée des prix sur les marchés immobiliers dans les grands centres urbains.

Les adeptes misent sur un mode de vie plus simple et une optimisation de l'espace. Malgré quelques percées, le phénomène tarde à s'installer dans les régions.

Un jumelé ou même des maisons unifamiliales peuvent être le même prix que les minimaisons, donc je pense que les gens ont de la misère à embarquer. Éva Gagnon, courtière immobilière chez Remax Énergie

Habituellement, une minimaison est une construction habitable d’une superficie de 300 à 700 pieds carrés.

Le prix d'une habitation neuve, selon les matériaux et la dimension, peut varier de 40 000 $ à 100 000 $.

D’après le reportage de Frédéric Tremblay