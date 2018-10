La course était serrée entre le maire sortant, Fred Eisenberger et Vito Sgro, selon un sondage téléphonique complété il y a quelques jours par la firme Forum Research.

On donnait au premier 39 % des intentions de vote et 38 % au second.

Fred Eisenberger a toutefois remporté la victoire avec une importante avance.

Il y avait une quinzaine de candidats au poste de maire.

La cheffe du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, avait donné son appui à M. Eisenberger.

L'ancien maire Bob Bratina, avait, quant à lui, préféré soutenir Vito Sgro.

Fred Eisenberger réélu maire de Hamilton Photo : Cam Gauthier

Publicité électorale d'un candidat à la mairie de Hamilton, Vito Sgro, contre le projet de LRT dans la ville. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Une campagne autour du projet de train léger

Si le maire sortant se fiait à la croissance économique soutenue ainsi qu'au bas taux de chômage de Hamilton pour défendre son bilan, son principal adversaire, Vito Sgro, s'est servi du plus grand projet d'infrastructure qu'a connu la ville dans les dernières années pour l'attaquer.

M. Sgro disait vouloir utiliser le milliard de dollars promis par l'actuel et l'ancien gouvernement provincial pour le projet de train léger, afin de bâtir des infrastructures dans toute la ville.

La campagne de ce dernier était principalement basée sur cette proposition, mais il avait aussi promis d'abaisser l'impôt foncier.

Pour sa part, Fred Eisenberger assurait que le train léger créerait beaucoup d'emplois pour la ville.

Le politicien, qui a aussi été maire de Hamilton de 2006 à 2010, a également l'intention de diversifier l'économie de la municipalité, d'offrir davantage de logements abordables et de réduire la pauvreté.

La prochaine administration entrera en fonction en décembre.