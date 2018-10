Avec les informations de Karine Mateu

Ce shut down sera d'une durée de 16 jours, soit jusqu'au 11 novembre.

Le directeur général de la Fonderie Horne de Glencore, Claude Bélanger, était en entrevue à Des matins en or.

On opère pendant 18 mois, après 18 mois on arrête pour un bon 16 jours, pour assurer ensuite qu'on est vraiment en mesure de redémarrer nos équipements et opérer comme prévu , explique-t-il.

De nombreux travailleurs sont mobilisés pour l'opération, dont plusieurs entrepreneurs locaux.