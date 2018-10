Un texte de François Pierre Dufault

La province a pris cette décision parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats déclarés dans ces municipalités à la fin de la période des mises en candidature, vendredi dernier.

Pour quatre de ces municipalités, il n'y avait aucun candidat à la mairie.

C'était le cas de la municipalité de Wellington, dans la région Évangéline, où il n'y avait qu'un seul candidat déclaré à un poste de conseiller en date du 19 octobre, selon le directeur du scrutin Pierre Arsenault. Du côté d'Abram-Village, il n'y avait aucun candidat déclaré.

Au total, plus du quart des municipalités incorporées à l'Île-du-Prince-Édouard ont obtenu du gouvernement provincial qu'il prolonge la période des mises en candidature pour les élections municipales jusqu'au 26 octobre, à 14 h.

Les élections sont prévues le 5 novembre.

Le processus électoral est bien différent cette année , affirme Sarah Weeks, qui est directrice du scrutin dans le village de Hunter River et dans les communautés avoisinantes de Darlington et de North Wiltshire, où la période des mises en candidature a été prolongée.

Nouvelle loi sur les municipalités

Une nouvelle loi sur les municipalités, adoptée en 2016, oblige toutes les municipalités de l'Île-du-Prince-Édouard à organiser des élections pour lesquelles les candidats sont connus à l'avance. Auparavant, les résidents d'une petite municipalité pouvaient se réunir le soir des élections et élire un maire et des conseillers parmi les personnes présentes.

La charge de travail des nouveaux élus sera aussi plus grande. Ils devront se réunir au moins six fois par année, alors qu'ils étaient autrefois tenus de se rencontrer une fois l'an. Ils seront aussi appelés à prendre davantage de décisions, y compris l'adoption de plans d'aménagement et de plans d'urgence.

Dans certaines petites communautés, c'est plus difficile de recruter des candidats. Sarah Weeks, directrice de scrutin à l'Île-du-Prince-Édouard

Les responsables des affaires municipales à l'Île-du-Prince-Édouard disent que les changements apportés à la loi rendent le processus électoral un peu plus complexe mais aussi plus ouvert et plus transparent .

Le but de la nouvelle loi est d'adopter la norme nationale en ce qui concerne les élections. C'est ce que nous allons obtenir en connaissant à l'avance tous les candidats et en ayant une journée complète de scrutin , explique Samantha Murphy, la directrice des affaires municipales de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous nous assurons ainsi de l'intégrité démocratique du processus.

La fonctionnaire provinciale fait valoir qu'avant les changements à la loi, il y avait tout de même des municipalités pour lesquelles il était plus difficile de recruter des candidats. Pas moins d'une vingtaine de municipalités insulaires affichent d'ailleurs au moins un poste vacant à l'heure actuelle.

Défi de communication

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a mené une campagne d'information auprès des municipalités et dans les médias sociaux en vue du scrutin du 5 novembre. L'absence de candidatures en nombre suffisant dans 17 municipalités montre qu'il y a encore du travail à faire pour rejoindre les personnes intéressées et les informer des changements au processus électoral, selon Samantha Murphy. C'est toujours un défi , dit-elle.

Dans certaines municipalités, il y a tout juste le nombre nécessaire de candidats pour former un nouveau conseil pour les quatre prochaines années. C'est le cas à North Rustico, où la mairesse Anne Kirk et les six conseillers ont tous été élus sans opposition. Même scénario à Belfast, Morell et St. Peter's Bay, notamment.

Qu'arrivera-t-il, toutefois, si certaines municipalités n'arrivent pas à recruter le nombre minimal de candidats d'ici vendredi ? La nouvelle loi donne deux options au ministre responsable. Il pourrait nommer lui-même des maires ou des conseillers. Il pourrait aussi envisager une restructuration , y compris une fusion avec une municipalité voisine.

Il n'y a pas de solution unique , précise Samantha Murphy.

Le ministre responsable des affaires municipales, Richard Brown, n'était pas disponible pour une entrevue, lundi.

Changement de garde dans les grandes villes

Si des municipalités rurales peinent à recruter des candidats, la situation est tout autre dans les plus grandes villes de la province.

Cinq candidats briguent la mairie dans la capitale Charlottetown, où le maire sortant Clifford Lee tire sa révérence après 15 ans à la tête du conseil municipal. Philip Brown, le frère du ministre Richard Brown, tente de se faire élire à la mairie pour la troisième fois. Il affronte l'ancien conseiller municipal Cecil Villard, de même que Kim Devine, Jamie Larkin et William McFadden.

À Summerside, l'ancien maire Basil Stewart veut profiter du départ de Bill Martin pour reprendre le fauteuil qu'il a perdu aux mains de ce dernier en 2014. Il affronte le conseiller sortant Brent Gallant de même que Nancy Beth Guptill, la fille de Nancy Guptill, une ancienne présidente de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard.

À Stratford, les conseillers sortants Jody Jackson et Steve Ogden convoitent le poste de maire laissé vacant par le départ de David Dunphy. Un troisième candidat, Sandy MacMillan, est de la course. À Cornwall, l'enseignant au niveau collégial Graham Hicken fait la lutte à la mairesse sortante Minerva McCourt.

Enfin, six candidats lorgnent la mairie de la nouvelle municipalité de Three Rivers, qui résulte de la fusion de sept communautés dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard. Il s'agit de Jim Bagnall, Peggy Coffin, Richard Collins, Edward MacAulay, Darlene Stewart et Anne VanDonkersgoed.