Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Le groupe sollicite l'appui du conseil municipal dans le dossier du parc industriel situé au nord de la rue Archibald, entre le boulevard Provencher et la rue Marion.

Gary Tessier, l'un des initiateurs de la pétition, dit que l'objectif est d'informer davantage les politiciens sur la situation, en espérant qu'ils seront à l'écoute et qu'ils passent à l'action.

Le quartier a défrayé la manchette au cours des derniers mois en raison des sols contaminés au plomb, résultat des activités industrielles dans le quartier. Gary Tessier rappelle à ce sujet que la province installera prochainement de l'équipement dans le quartier pour tester la qualité de l'air.

Toutefois, il affirme que, pour ce qui est de l'administration municipale, c'est le silence total. « On nous dit qu'on ne peut rien faire avant les élections municipales. Nous souhaitons qu'il y ait un suivi après les élections », note-t-il.

Selon Garry Tessier, au cours des trois dernières années, la pollution atmosphérique et sonore a considérablement augmenté dans le quartier.

« Chez moi, il y a des journées où la pollution sonore dépasse constamment les 70 décibels. J'ai des voisins qui habitent un peu loin du parc industriel et qui se plaignent des mêmes bruits. Il y a également beaucoup plus de poussière dans l'air. »

En juin, l'Association des résidents du sud de Saint-Boniface avait lancé une autre pétition en ligne, enjoignant au gouvernement provincial de ne pas accorder un permis d'exploitation à une entreprise du quartier qui voulait y gérer un parc à ferraille.

Rakowski Recycling avait fait cette requête pour exploiter le parc situé sur sa propriété, située au 454, rue Archibald.

Risques d'explosion

Le groupe de résidents soutient que la pollution n'est pas leur unique objet d'inquiétude.

Garry Tessier donne en exemple l'explosion survenue en octobre 2012 à l'usine Speedway International, un fabricant de méthanol pour voitures de course.

Les pompiers avaient mis plusieurs heures pour éteindre les flammes après l'explosion à l'usine Speedway International en 2012. Photo : La Presse canadienne/Melissa Tait

L'explosion qui a eu lieu dans le parc industriel Mission avait forcé les autorités à évacuer près de 130 maisons dans un rayon de 1 kilomètre.

Il avait fallu plusieurs heures aux pompiers pour venir à bout des flammes, parce que des barils de méthanol explosaient successivement.

C’est pourquoi les résidents réclament l'élaboration d'un plan de sécurité et d'évacuation en cas d'urgence.

Lors de l'explosion à l'usine Speedway International, la zone d'évacuation aurait dû être étendue jusqu’au pont Provencher. Gary Tessier, résident du sud de Saint-Boniface

Ils demandent aussi qu'il y ait une zone tampon plus grande et veulent que toutes les démarches possibles pour la réduire ou la modifier soient rejetées par la Ville.

« On veut que le conseil municipal porte une attention particulière au zonage. On veut aussi que les entreprises respectent les normes établies. Or, on sait que ce n'est pas le cas jusqu’à présent », fait remarquer Gary Tessier.

Par ailleurs, les pétitionnaires comptent demander au gouvernement fédéral d'éliminer certaines voies ferrées dans leur quartier.