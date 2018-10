Il a laissé entendre qu’il pourrait agir de la sorte lundi, lorsque la néo-démocrate Hélène Laverdière lui a demandé quand son gouvernement allait cesser de vendre des armes à des « États voyous comme l’Arabie saoudite ».

« Nous avons gelé des permis d’exportation auparavant, quand nous avions des inquiétudes sur leur mauvaise utilisation potentielle, et nous n’hésiterons pas à le faire encore », lui a répondu M. Trudeau.

« Nous demandons fortement, et nous attendons à ce que les exportations canadiennes soient utilisées d’une manière respectueuse des droits de la personne », avait-il fait valoir au préalable.

« C’est pourquoi notre gouvernement s’est engagé en faveur d’un système d’exportation des armes plus fort et rigoureux, et du Traité sur le commerce des armes ».

La question de Mme Laverdière portait spécifiquement sur la situation qui prévaut au Yémen, où l’Arabie saoudite dirige une coalition sunnite qui combat des rebelles houthis en lutte contre le gouvernement officiellement reconnu.

L'ONU estime que ce conflit a fait plus de 10 000 morts, et engendré « la pire crise humanitaire du monde », avec 22 millions de personnes ayant besoin d'une aide quelconque.

Mme Laverdière avait toutefois demandé dans une première question si Ottawa n’avait pas honte de continuer à vendre des armes aux Saoudiens, en soulignant le fait que les Allemands viennent de décider de ne plus le faire.

« Nous condamnons l’horrible meurtre de Jamal Khashoggi », avait alors répondu M. Trudeau, avant de déclarer que son gouvernement est « gravement préoccupé par les rapports concernant la participation des Saoudiens. »

Nous répétons que nous réclamons une enquête approfondie, souhaitons voir les responsables de cet acte répondre de leurs gestes. [Ils] doivent faire face à la justice. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il a aussi assuré qu’Ottawa continue de « travailler en étroite collaboration avec [ses] alliés, notamment le G7, dans ce dossier ».

Dans un signe de l’importance que l’affaire Khashoggi prend à Ottawa, M. Trudeau a convoqué ce matin une rencontre du Groupe d’intervention en cas d’incident, qui réunit le premier ministre, plusieurs membres de son Cabinet et des hauts fonctionnaires.

En annonçant la création de ce nouveau groupe, à la fin août, le bureau du premier ministre expliquait qu'il allait « gérer les urgences publiques et les incidents de sécurité d’envergure nationale [...] afin d’assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens, au pays et à l’étranger ».

Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, a appelé tous les pays européens à ne plus autoriser de nouvelles exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, tant qu’elle n’aura pas fourni des explications satisfaisantes sur l’affaire Khashoggi.

« Il n’y a aucun effet positif si nous restons les seuls à arrêter les exportations et si, en même temps, d’autres pays comblent le trou », a-t-il plaidé.

L’Allemagne n’a cependant pas encore décidé si elle allait revenir sur les exportations d’armes déjà autorisées depuis le début de l’année. Ces ventes autorisées depuis le mois de janvier valent 416 millions d’euros, soit environ 625 millions de dollars canadiens.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir a reconnu dimanche que Jamal Khashoggi, qui écrivait des chroniques pour le Washington Post, a été victime d'un « meurtre » dans le consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie.

Selon lui, M. Khashoggi a été victime d'une « opération non autorisée » par le pouvoir, et dont le prince héritier Mohammed ben Salmane, véritable homme fort de l'Arabie saoudite, n'était « pas informé ».

Jusqu'à samedi, les Saoudiens niaient pourtant tout rôle dans cette affaire. Ils ont d'abord soutenu que le chroniqueur est mort lors d'une bagarre, avant de reconnaître qu'il a été étranglé.

Ces explications n'ont guère satisfait les nombreux alliés occidentaux de l'Arabie saoudite, qui jugent que ces explications manquent de crédibilité.

Plus de détails à venir.