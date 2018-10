Les résidentes du centre doivent aussi effectuer des travaux manuels et prendre soin des chevaux du pavillon. Des tâches qui font partie de leur thérapie. Elles doivent aussi participer à des programmes sur des sujets tels que l’identité culturelle, la formation professionnelle, et l’acquisition de compétences parentales.

La plupart des résidentes sont autochtones, mais le centre accueille des non-autochtones à condition que ces femmes délinquantes adoptent le programme et la spiritualité autochtone.

Ouvert en 1995, Okimaw Ohci est le plus ancien des neuf centres autochtones du Canada. Il n’y a pas de barrières ni de fils barbelés. Service correctionnel Canada explique toutefois qu'il n’y a pas eu d’évasion au cours des dix dernières années.

À lire aussi : Prisons autochtones : guérison en détention

C’est hallucinant », commente John Muise, un ancien membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Les opposants à ce type de pavillon de ressourcement estiment que les installations sont trop somptueuses pour des criminels. « Quand l’argent se fait rare, ce n’est pas suffisant de faire des choses de bien-être », soutient John Muise.

N’y a-t-il pas d’autres délinquants qui pourraient profiter de ces quelques lits qui existent pour la guérison et la réintégration? John Muise, ancien membre de la commission des libérations conditionnelles

Comme les opposants, John Muise conteste l’efficacité des programmes de réinsertion. « Sommes-nous certains que toiletter et soigner des chevaux est positif pour la sécurité publique? » demande-t-il.

Terri-Lynne McClintic était détenue dans une prison à sécurité moyenne en Ontario après avoir été reconnue coupable, en 2010, du meurtre de Victoria Stafford, 8 ans. Elle a été transférée à Okimaw Ohci avant d’avoir effectué la moitié de sa peine.

Pas de consultation de la communauté

Des membres de la Première Nation Nekaneet, où se trouve le pavillon Okimaw Ohci, ont exprimé leur colère. Ils estiment qu'ils auraient dû être consultés avant que les autorités acceptent qu’une personne ayant tué un enfant soit transférée sur leur territoire. Le chef Alvin Francis dit que c’est dans les médias qu’il a appris que Terri-Lynne McClintic devenait une résidente du pavillon.

Selon le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, les inquiétudes de la Première Nation seront abordées dans un rapport d’analyse sur Okimaw Ohci, qui sera publié d'ici quelques semaines. Il a précisé que ce rapport comprendra aussi le réexamen de la décision et des politiques qui ont mené au transfert de Terri-Lynne McClintic.

Une solution défendue par certains

Pour l’art-thérapeute Mary Sanderson, « mettre les gens derrière des barreaux est vraiment une sorte de revanche ».

Dans ces pavillons, l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui peut être dégagé de ces femmes. La plupart ont vécu des abus et de terribles violences. Mary Sanderson, art-thérapeute

Cette dernière a été bénévole au centre Okimaw Ohci de 2007 à 2012. Elle estime que les méthodes employées permettent de traiter les problèmes de fond des résidentes, pour qu’elles puissent ensuite réintégrer la communauté.

L’art-thérapeute aidait ses patientes à s’exprimer à l’aide de pastels, de peinture et d’argile. Par exemple, elle dessinait la silhouette d’un homme et demandait aux femmes de jeter de l’argile dessus. « Ça leur permet de commencer à traiter des émotions fortes et réprimées », raconte-t-elle.

Mary Sanderson a été bénévole au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci. Photo : Radio-Canada

Certains programmes ont pour objectif d'inculquer la notion de responsabilité aux résidentes qui sont des détenues. Une chose que beaucoup n’ont jamais connue, selon Mary Sanderson.

Pour la sénatrice Kim Pate, les centres de guérison présentent l’avantage de fournir des programmes qui ne sont pas offerts ailleurs.

Héberger une délinquante à Okimaw Ohci coûte environ 167 000 $, contre 191 843 $, en moyenne, dans une prison traditionnelle, selon Service correctionnel Canada.

Avec les informations d'Olivia Stefanovich