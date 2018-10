Un texte de Mélissa Paradis

La structure, qui a été fabriquée à Alma, est la première usine de captation et de valorisation du CO2 à l'échelle industrielle au Québec.

CO2 Solutions, une entreprise de Québec a mis une vingtaine d'années à développer sa technologie qui repose sur une enzyme présente chez les organismes vivants, dont l'homme, soit l'anhydrase carbonique.

Quand on dit : " Pourquoi vous dites que votre technologie est verte? " Ce qu'il y a dans nos rejets, c'est de l'eau, du sel et des protéines. Probablement qu'après avoir fait cuire des oeufs chez vous, vous avez probablement plus de sel et de protéines dans votre évier que nous dans notre procédé , explique Richard Surprenant, vice-président principal chez CO2 Solutions.

Les rejets émis par PFR seront captés à même la cheminée du four à chaux de l'usine. Le CO2 sera isolé dans une première tour grâce à une solution enzymatique. Il sera ensuite séparé du liquide dans une seconde tour avant d'être acheminé aux Serres Toundra. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Grâce à ce système, PFR réduira ses émissions de dioxyde de carbone d'environ 10 %, ce qui équivaut au retrait de 1000 voitures sur les routes.

Le CO2 récupéré sera acheminé par conduite à quelques pas de là, dans les installations des Serres Toundra.

Quand on prend un peu de recul, capter du carbone dans une cheminée industrielle pour faire croître des légumes, c'est très innovateur, très intéressant pour nous. Steve Pelletier, directeur des procédés et des projets stratégiques de l'usine de PFR

Une innovation payante

Les Serres Toundra, qui brûlent du gaz naturel pour chauffer les installations et faire pousser les concombres, réduiront du deux tiers leur consommation.

Durant l'hiver, on s'entend, on est neutre, explique le président Éric Dubé. On n'a aucune émission dans l'atmosphère, mais, durant l'été, c'est certain qu'on n'aurait pas besoin de nos chaudières si on avait du CO2 de source externe , ajoute-t-il.

Les Serres Toundra de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada

L'unité de capture permettra à PFR de faire des économies en raison du marché du carbone, un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.

Pour leur part, les Serres Toundra réduiront les coûts liés à l'approvisionnement en gaz naturel.

Si cette technologie permet de récupérer l'ensemble du dioxyde de carbone qui pollue l'atmosphère, le défi de CO2 Solutions est maintenant de lui trouver de nouvelles avenues rentables.