Ça veut dire continuer à maintenir un peu de ce sentiment de communauté et d'être dans une petite ville, tout en remplissant notre mandat de croissance qui a été donné à notre région par la province et en gérant certains des défis que ça entraine.

À Kitchener, la campagne s'est concentrée sur plusieurs enjeux comme la croissance de la ville, le transport en commun, l'accessibilité et les logements abordables alors que de plus en plus de condos sont construits le long de la ligne de train léger ce qui pousse les moins nantis à quitter le centre ville.

Trois autres candidats ont tenté de succéder à Berry Vrbanovic.

Narine Sookram, un travailleur social, selon son site web, disait vouloir voir Kitchener développer une vision cohérente pour gérer la croissance d'une manière qui encourage la participation des quartiers et des intervenants . Il plaidait aussi pour des logements sociaux intégrés aux projets de développement immobilier.

Myron Steinman, qui a travaillé en santé mentale, se disait, quant à lui, inquiet pour le transport en commun et l'accessibilité et voulait que Kitchener fasse en sorte que l'aménagement du territoire soit équitable pour tous.