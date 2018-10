Selon les résidents avec qui Radio-Canada a parlé, des appareils électriques comme des thermopompes et des téléviseurs auraient rendu l'âme à la suite d’une importante surtension dans le réseau d’Hydro-Québec les 15 et 16 octobre.

Je m'en allais me coucher et le fourneau a pété. Je n'ai pas vu de boule de feu, rien, mais je ne voulais pas que la maison brûle, alors j'ai avancé le poêle et je l'ai débranché , relate Jerry Cissell

Le breaker a sauté deux fois dans la maison, le même breaker. Ça ensuite fait un "pouf" dans la maison , mentionne quant à lui Denis Vézina.

Hydro-Québec a fait appel à un hélicoptère pour patrouiller son réseau de transport et de distribution dans le secteur. La société d’État confirme qu’il y a bel et bien eu un événement dans le secteur, mais ne peut pas pour l’instant en préciser la nature exacte. Son enquête se poursuit.

L'analyse n'est pas complétée et il va falloir attendre d'avoir les résultas précis avant de conclure d'une façon claire à une surtension , explique le porte-parole d'Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Les citoyens touchés peuvent soumettre une réclamation pour les bris subis en contactant le service à la clientèle d’Hydro-Québec, souligne-t-il.