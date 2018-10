Ce comité a été mis sur pied en juin dernier à la demande de la mairesse Valérie Plante et il est dirigé par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Son mandat consistait entre autres à « orienter la Ville de Montréal dans l’identification des projets stratégiques qui pourront accroître le dynamisme, l’agilité et la performance du développement économique sur le territoire montréalais ».

D’entrée de jeu, en conférence de presse, M. Leblanc a ciblé l’enjeu de la mobilité, essentielle pour permettre à la main-d’œuvre d’avoir accès facilement aux endroits où se trouvent les emplois.