La femme de 40 ans a été interceptée vers 19 h vendredi dernier sur un chemin de terre près de la route 14, à Sherwood.

Des échantillons d'haleine ont confirmé que son taux d'alcoolémie était cinq fois supérieure à la limite permise, qui s’établit à 0,08 en Nouvelle-Écosse. C’est le plus élevé dont j’aie eu connaissance en près de 23 ans dans la police , relate le sergent Mark MacPherson, de la GRC du District du comté de Lunenburg.

La prévenue comparaîtra en cour provinciale à Bridgewater le 12 décembre. Elle fait face à des accusations de garde et contrôle d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, et de garde et contrôle d'un véhicule alors que son alcoolémie était supérieure à la limite permise.

Les accusations sont pour garde et contrôle d’un véhicule et non conduite , car bien que la femme se trouvait dans le siège du conducteur, elle n’a pas été aperçue en train de conduire.

C’est une autre automobiliste qui a alerté la GRC, car le véhicule obstruait le chemin de terre et lui bloquait le passage.