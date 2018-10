Les anciens collègues du député d'Emerson se sont rencontrés lundi pour déterminer l'avenir de M. Graydon au sein du parti.

« Bien que nous ne prenions pas cette décision à la légère, il est devenu évident que les précédentes tentatives de M. Graydon de mettre fin à une tendance à se comporter de manière inappropriée n’ont pas abouti », a déclaré le président du caucus progressiste-conservateur, Wayne Ewasko, dans une déclaration préparée.

« Nous avons agi avec équité, rapidité et respect pour traiter cette affaire difficile tout en veillant au respect de toutes les politiques et procédures et en veillant au respect de la vie privée et de la confidentialité de toutes les parties impliquées. »

L’avenir politique de Cliff Graydon a été remis en question après qu’il aurait demandé à une femme membre du personnel législatif de s’asseoir sur ses genoux lors d’un déjeuner pris plus tôt ce mois-ci en raison du manque de chaises. Plus tard, un autre ancien membre du personnel législatif a porté des allégations similaires à la connaissance de CBC / Radio-Canada.

Après le rapport initial de CBC publié le 12 octobre, le parti a déclaré avoir répondu immédiatement au " commentaire inapproprié " d'un député, mais a refusé de nommer Cliff Graydon ou d'indiquer les conséquences que cela allait entraîner pour son poste au conseil d'administration d'Hydro Manitoba ni les mesures disciplinaires prises.

Cliff Graydon a dans un premier temps indiqué que l'incident avait été traité à la satisfaction de toutes les parties, mais quelques jours plus tard, il a annoncé qu'il partirait en congé de maladie et s'engageait à suivre une formation de sensibilisation.

Il a finalement déclaré qu'il ne se représenterait pas en 2020.

Avec des informations de Kristin Annable et Sean Kavanagh, CBC Manitoba