Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Jean-François Deschênes

Le corps de la victime a été transporté au laboratoire des sciences judiciaires pour identification.

Les flammes ont pris naissance dans cet appartement selon les pompiers. Photo : Radio-Canada

Le bilan aurait pu être plus lourd : l’un des locataires a dû sauter de la fenêtre du troisième étage pour sauver sa vie. Il a subi des blessures importantes. On parle de fractures possibles au niveau des jambes et des chevilles, mais on ne craint pas pour sa vie , explique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Trois personnes ont été prises en charge par des bénévoles de la Croix-Rouge canadienne. Selon le porte-parole, Carl Boisvert, les sinistrés sont nourris et hébergés à l’hôtel pour trois jours. Ils ont aussi reçu de quoi s’acheter des vêtements. Ils seront donc hébergés jusqu’à mardi, mais le processus va se poursuivre pour les reloger.

On ne laisse personne à la rue , explique Carl Boisvert. Par la suite, on travaillera avec les autorités ou avec d’autres partenaires pour voir au relogement, pour s’assurer que les sinistrés ne se retrouvent pas à la rue une deuxième fois.

Dommages au rez-de-chaussée

Un feu s'est déclaré tôt dimanche matin sur la rue Saint-Jérôme, à Matane. Photo : Radio-Canada/Michel-Félix Tremblay

Par ailleurs, la fumée et l'eau n'ont pas épargné les commerces du rez-de-chaussée. Une des propriétaires, Bélynda Fortin, n'avait pas d'assurances.

Les prochaines semaines seront difficiles pour cette artisane, qui doit en plus se rendre régulièrement dans un hôpital de Montréal pour faire soigner sa fille malade.

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour lui venir en aide. Les gens sont super généreux , commente-t-elle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de soutien moral aussi. Beaucoup de messages. Les gens m'encourageaient à ne pas lâcher, à continuer. Ils allaient être là, pour m'aider. Les gens m'ont donné du matériel déjà.

Les voisins soulagés

Les bâtiments voisins ont été épargnés grâce au travail des pompiers. Photo : Radio-Canada

L'ampleur du feu a été impressionnante et les occupants des bâtiments voisins ont eu peur. Ils ont pu retourner chez eux lundi matin sans trop de soucis.

Dave Bérubé, qui est gérant de la boutique Achetons Vendons, estime qu’il s’en tire assez bien malgré tout. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a une petite odeur de fumée qui n’est pas persistante. Quand tu entres dans le magasin, ça ne sent pas tout de suite , observe-t-il.

De l’autre côté de l’édifice se trouve un bâtiment qui abrite le bureau local du député fédéral, Rémi Massé.

L’attaché politique du député, René-Jean Saint-Pierre, se dit soulagé de voir qu’il n’y a aucun dommage matériel de son côté, mais déplore la perte d’une vie humaine.

Les biens matériels c'est toujours remplaçable, mais la vie humaine, on ne peut pas rien y faire. Alors, c'est ce qui a de plus malheureux dans cet incendie-là , considère-t-il.

L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit.