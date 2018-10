Les huit lits de l'urgence psychiatrique seront fermés le 16 novembre. Cette fermeture fait partie d'un plan de transition vers des services davantage axés sur le communautaire.

L'urgence psychiatrique de l'hôpital du St-Sacrement est la moins achalandée à Québec et 90 % des patients qui la fréquentent n'ont pas de besoins urgents, indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

« C'est quand même significatif comme nombre. Ce qu'on constate, c'est qu'ils consultent par défaut à l'urgence par manque de service dans la communauté », précise Patrick Duchesne, directeur des programmes en santé mentale et dépendances du CIUSSS.

Patrick Duchesne, directeur des programmes en santé mentale et dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Actuellement, la plupart des usagers de l'établissement souffrent de troubles anxieux ou de personnalité. Des conditions pour lesquelles l'hospitalisation n'est souvent pas la meilleure solution.

« C'est une expérience traumatisante pour beaucoup de gens, explique Benoit Côté, directeur général du Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH). Ça ne score pas toujours très fort en urgence pour les maux de l'âme. Ce n'est pas que les gens ne sont pas gentils, mais c'est un petit peu une usine où ça circule beaucoup. »

« Je pense que ça peut être une bonne nouvelle, en autant qu'on mette en place des ressources puis des alternatives », ajoute pour sa part Charles Rice, directeur de l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale (AGIR).

« Si on se contente de fermer les lits, si on se contente d'une coupe à blanc, je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle », prévient-il cependant.

La fermeture de l'urgence psychiatrique de l'hôpital du St-Sacrement ne signifie pas une baisse de services, assure le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. La décision s'inscrit dans un virage vers une approche communautaire.

Au 1212 Chanoine-Morel dans le secteur Sillery, on accueille une douzaine de personnes qui peuvent retourner chez elles le soir venu. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale à Québec sont de plus en plus nombreuses à pouvoir se faire traiter sans passer par l'hôpital.

Au 1212 Chanoine-Morel dans le secteur Sillery, on accueille une douzaine de personnes qui peuvent retourner chez elles le soir venu.

« C'est reconnu comme étant une expérience de soins plus positive, normalisante. Ce qu'on souhaite aussi à travers ça, c'est de favoriser une déstigmatisation, puis que les gens se sentent confortables de retourner demander de l'aide par la suite », explique la psychiatre Karine Paquet.

La psychiatre Karine Paquet (à droite) et la travailleuse sociale Karine Martel font partie d'une équipe qui effectue des suivis à domicile de patients avec des problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada

« Il y a des gens qui ne veulent pas se séparer de leur conjoint, ne veulent pas se séparer de leur enfant », renchérit la travailleuse sociale Karine Martel.