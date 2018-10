Un texte de Yannick Bergeron

M. Labonté, qui attendait cette journée depuis des années, a expliqué toutes les démarches entreprises par lui et sa conjointe pour obtenir des services appropriés en éducation pour leur fils Thomas, aujourd'hui âgé de 15 ans.

Entré en maternel en 2008, il a de la difficulté à établir et soutenir des contacts avec les autres enfants des classes régulières.

« Thomas a toujours eu une approche plus facile avec les adultes », a expliqué le père au juge.

À la fin de sa première année dans une classe régulière, malgré l'assistance d'une technicienne en éducation spécialisée, Thomas n'avait pas réussi à se faire d’amis.

Michel Labonté affirme n'avoir appris qu'en 2011 qu'une classe spécialisée pour les enfants autistes existait. « Avant ça, rien », a-t-il indiqué au juge Marc Paradis.

Découverte fortuite

Il affirme avoir appris l'existence du programme « Petit Prince », de l'école des Écrivains, lors d'une discussion informelle dans un corridor avec une employée de la commission scolaire.

Malgré les efforts de ses parents, Thomas a dû attendre trois ans avant d'avoir accès à cette école spécialisée.

Michel Labonté croit que la commission scolaire a fait perdre de nombreuses années de développement à son fils.

C'est le juge Marc Paradis qui entend la cause et qui aura à déterminer si Thomas et sa famille ont droit à un dédommagement.

Le procès doit durer neuf jours.

Chien d’assistance

Une autre cause oppose Michel Labonté et la Commission scolaire de la Capitale.

Thomas fréquente maintenant l'école secondaire Neufchâtel, où la direction lui interdit d'amener son chien d'assistance.

Les parties ont rendez-vous en cour le mois prochain.

Les parents de Thomas espèrent obtenir un ordre de la cour qui obligera l'établissement scolaire à accepter la présence du chien.