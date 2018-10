Un texte de Serge Bouchard

Le 16 juillet 2016, Jean-Michel Savard et Hélène Coulombe participaient à une rencontre des anciens de la Polyvalente Alexandre-J.-Savoie. L’événement se déroulait dans la salle Jean-Claude Savoie des bureaux du Festival Western de Saint-Quentin au 71, rue Pelletier. L’activité se tenait à cet endroit avec la permission des responsables du Festival.

Vers 23 h 50, le couple a quitté la salle située au 2e étage de l’édifice pour prendre de l’air. M. Savard et Mme Coulombe ont pris la sortie du côté ouest pour s’installer sur le balcon avec d’autres participants à la soirée.

C’est alors que la rampe sur laquelle ils s’appuyaient a soudainement cédé. Jean-Michel Savard et Hélène Coulombe ont alors fait une chute de plusieurs mètres jusqu’au sol. Les secours sont vite accourus pour prêter main-forte au couple mal en point qui gisait sur la surface en ciment.

Le couple Savard-Coulombe a chuté du balcon situé à l'étage jusqu'au sol quand la rampe a cédé Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

L’avis de poursuite déposé le 31 mai à la Cour du Banc de la Reine à Campbellton, fait état de « blessures corporelles importantes » au cou et au dos pour Jean-Michel Savard. Le document indique que sa conjointe a souffert de blessures à la tête, au cou, au dos, aux hanches et à la cuisse gauche. Les deux affirment aussi souffrir de séquelles psychologiques, de stress, d’insomnie, d'anxiété, de maux de tête et de troubles de concentration.

L’incident et les blessures corporelles et psychologiques subies par le demandeur et la demanderesse sont le résultat de la négligence, conjointe et solidaire, des défenderesses. extrait de l'avis de poursuite

Les défenderesses dans cette affaire sont l’évêché d’Edmundston, propriétaire du terrain et des édifices situés au 71, rue Pelletier; la Ville de Saint-Quentin, locataire du terrain et des édifices; et le Festival Western de Saint-Quentin, qui est sous-locataire du terrain et des édifices.

Des dommages et intérêts généraux « pour la douleur, la souffrance et la perte de jouissance de la vie » sont exigés par le couple Savard-Coulombe. Les montants réclamés n’ont pas encore été précisés.

Le couple est représenté par Stéphane F. Viola de la firme Bossé Viola Leblanc de Moncton. Basile Chiasson de Bathurst représente la Ville de Saint-Quentin.

Toutes les parties impliquées dans ce litige ont refusé nos demandes d’entrevues.

Lors d’une courte conversation téléphonique, Hélène Coulombe a indiqué que la situation se retrouve devant les tribunaux parce que les assureurs de la ville « ont comme ri de nous autres ». Elle dit ne vouloir nuire à personne avec cette affaire. « Surtout pas au Festival Western », ajoute-t-elle.

Pour sa part, Mgr Claude Champagne, l'évêque d’Edmundston, souhaite toujours que le dossier soit réglé par les assureurs.