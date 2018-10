Un texte de Kevin Sweet

Michel Tremblay va effectuer un grand retour dans la région de l'Outaouais, cet automne, après une absence de plus d'un quart de siècle.

J'ai pas été difficile à convaincre. Mais le problème, c'est qu'à chaque année qu'on me le demandait, je n'étais pas là. J’étais partie à Key West , évoque l'auteur joint par téléphone à Montréal.

Cette année, je pars trois semaines plus tard, donc ça me donnait un peu plus de lousse. Michel Tremblay, auteur

Pour accommoder l'horaire chargé de l'auteur de 76 ans, les organisateurs du SLO ont décidé d'organiser une activité en marge de leur événement qui aura lieu en février.

Pour nous, ça marque le coup à la fois pour souligner l'histoire du Salon qui a 40 ans et l'histoire qui est complètement marquée, l'histoire littéraire, par Michel Tremblay , explique Anne-Marie Trudel, la directrice générale du SLO.

Une belle relation qui continue

Michel Tremblay assistait souvent au SLO dans les années 1980 et en a été président d’honneur en 1993. Il conserve de beaux souvenirs de son dernier séjour à Gatineau.

On m'avait vraiment reçu comme un roi et on m'avait fêté. On était revenus me reconduire à mon hòtel en chantant Demain matin, Montréal m'attend , confie le septuagénaire.

J’avais été très heureux pendant ces quelques jours-là. Michel Tremblay, auteur

À l'occasion de son retour, il participera à une conversation avec l'auteur jeunesse Simon Boulerice. L'entretien aura lieu devant public à la salle Jean-Despréz et permettra au public de plonger dans l'oeuvre de Michel Tremblay.

Il est là pour m'interviewer, mais moi, j'aime mieux avoir une conversation avec quelqu'un, jaser avec quelqu'un, que juste répondre à des questions. Je pense que l'on va échanger, comme on dit , explique Michel Tremblay, qui qualifie Simon Boulerice de « fils spirituel ».

Des extraits de pièces de théâtre de Michel Tremblay, dont À toi pour toujours, ta Marie-Lou, Hosanna et une version arabe de Les Belles-Soeurs seront aussi présentées.