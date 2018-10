« À tout le monde qui capote à cause de la quantité de personnes aux portes des SQDC, voici une photo en avant d'un magasin de liqueurs le jour que la prohibition de l'alcool a fini (sic) », a lancé un internaute le 18 octobre dans une publication Facebook. Celle-ci est accompagnée d'une image en noir et blanc où on voit une immense file devant un édifice. Elle a été partagée plus de 23 000 fois.

Les internautes à l'oeil affilé auraient pu remarquer que l'écriteau devant le bâtiment proclame « Department of health, city of New York » (département de la Santé, ville de New York). Ce n'est donc clairement pas une photo prise au Québec.

La photo date en fait du 14 avril 1933 et a bel et bien été prise à New York. La prohibition ne serait officiellement levée aux États-Unis que quelques mois plus tard, le 5 décembre 1933. Par contre, quelques semaines avant que cette photo ait été prise, le président américain, Franklin Roosevelt, avait permis la vente de bières et de vins de faible teneur en alcool.

Les gens dans le cliché n'attendaient pas en ligne pour acheter de l'alcool, mais bien pour se procurer des licences pour avoir le droit d'en vendre, selon la banque d'images Getty, qui détient les droits de cette photo.

Quant au Québec, la prohibition a pris fin 12 ans auparavant, le 1er mai 1921, avec la création de l'ancêtre de la SAQ, la Commission des liqueurs. Voici d'ailleurs une vraie photo d'une file devant la Commission des liqueurs qui circule sur le web.

Comme le mentionne l'internaute, cette photo a été prise en septembre 1944, soit plus de 23 ans après la fin de la prohibition au Québec.

Santé!

