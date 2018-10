Selon Catherine Sirois-Delisle et Jeremy Kerr, les changements climatiques attendus dans les prochaines décennies auront ainsi des répercussions encore plus néfastes sur ces pollinisateurs au rôle critique que celles estimées à ce jour.

Nous avons découvert que la population de bourdons est appelée à diminuer à une vitesse sans précédent dans l’ensemble de l’Amérique du Nord au cours des 50 prochaines années. Catherine Sirois-Delisle, étudiante au doctorat en biologie à l’Université d’Ottawa

On estime qu’au cours des 50 prochaines années, à mesure que les changements climatiques s’accentuent, de vastes zones de l’aire de répartition actuelle des bourdons se dégraderont (couleurs chaudes) ou s’amélioreront (couleurs froides), devenant ainsi plus ou moins favorables à plusieurs espèces d’entre eux. Photo : Université d'Ottawa

En juillet 2015, une étude internationale à laquelle participaient les biologistes ontariens sonnait déjà l’alarme sur le sort de ces insectes qui ont du mal à se rendre plus au nord pour fuir le réchauffement du climat, contrairement à d'autres espèces comme les papillons, les oiseaux ou les poissons.

Un rôle central

Il faut savoir que les bourdons peuvent polliniser les plantes à fleurs une grande partie de l'année. Ils fréquentent les forêts, les régions montagneuses, les tourbières, les champs et autres endroits où fleurissent les plantes nectarifères.

Ils contribuent aussi grandement aux récoltes annuelles.

Ces insectes utilisent une technique de pollinisation qui leur est propre, soit la pollinisation par vibration, qui leur permet de récolter le pollen des fleurs en faisant vibrer les muscles de leurs ailes.

Grâce à cette particularité, ils participent directement au maintien de la diversité et de l’abondance des espèces de plantes sauvages et prennent part au bon fonctionnement et à la stabilité des écosystèmes naturels.

Selon les biologistes ontariens, les changements climatiques affecteront les zones agricoles, où les bourdons peinent déjà à survivre à la destruction de leur habitat et aux produits agrochimiques, menaçant ainsi davantage le rôle essentiel qu’ils y jouent.

Bourdon 101 Longueur : de 13 à 25 mm

Silhouette trapue

Corps très velu

Pattes dotées de corbeilles à pollen

Il existe plus d'une trentaine de sous-espèces en Amérique du Nord

De nouveaux territoires

L’équipe de recherche a quand même déterminé que de nouveaux territoires répondront aux besoins futurs des bourdons, peu importe l’étendue des effets des changements climatiques. Cependant, selon les chercheurs, il est peu probable que la majorité des espèces arrive à les atteindre et à les coloniser.

Il est donc important de mettre sur pied des stratégies à grande échelle pour améliorer les chances de survie de celles qui y parviendront.

Nous devons prendre des mesures particulières pour protéger ces régions où l’espoir existe encore pour ces insectes pendant que la société tente de freiner la marche inexorable des changements climatiques. Autrement, ces derniers conduiront les espèces de bourdons hors de leur aire de répartition naturelle, entraînant une grave extinction. Jeremy Kerr

Des mesures de protection de l'environnement, comme la préservation des fleurs sauvages et des plants de framboises, dont sont friands ces insectes, peuvent également les aider.

Les citoyens peuvent aussi créer des jardins où poussent les fleurs préférées des bourdons. Cela peut les aider à se déplacer entre les parcelles urbaines et à voyager à travers les différents paysages.

Le détail de la présente étude est publié dans la revue Scientific Reports (en anglais).