Des panaches de fumée noire épaisse et une odeur toxique se dégagent dans le quartier Transcona, à l'est de Winnipeg, touché par l’incendie de l’usine Pounder Emulsions, située sur la rue Day entre les chemins Gunn et Springfield.

Les écoles, les résidences et les commerces des environs de l’usine sont sous le coup d’une mesure d’évacuation obligatoire.

Les équipes d'urgence de Winnipeg et de la municipalité rurale de Springfield sont sur place, après avoir reçu des informations sur l’incendie et des explosions vers 10 h lundi.

L’entreprise est une division de Husky Energy qui indique, par le biais de son compte Twitter que tous les travailleurs ont été comptés et qu’aucun blessé n’a été signalé.

L’école élémentaire Harold Hatcher, située à Nord Transcona, indique par le biais de son site internet que les élèves sont évacués par autobus à l’école Bernie Wolfe où les parents sont invités à venir les chercher.

La ville de Winnipeg indique que le feu est contenus aux réservoirs d’asphalte. Elle conseille aux personnes souffrant de problèmes respiratoires dans la région de rester à l'intérieur.

« Je suis juste allé devant ma maison et je pouvais sentir une odeur. Alors je suis allé sur mon toit parce que c'est le meilleur point de vue et, oui, il y a une tonne de grosse fumée noire et elle ne sent pas bon » raconte Jason Searcy.

Le site Internet de Pounder Emulsions indique que l’usine fabrique plus de 30 types différents d’asphalte émulsionné destinés à l’industrie de la construction et de l’entretien des routes. L’entreprise est une division de Husky Energy.

Les zones délimitées par les rues Day, Redonda, North Perimeter et Paulley/Larche sont fermées à la circulation en raison de l'incendie. La police a également fermé le boulevard Lagimodière en direction nord, et a redirigé la circulation sur le sentier Chief Peguis.

La Ville demande aux automobilistes d'éviter le secteur.