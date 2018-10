Un texte de René Landry

Engagée dans une discussion avec l'ex-premier ministre libéral Jean Chrétien sur les effets du fédéralisme canadien sur la francophonie au pays, elle a tenu des propos qui ont rappelé l'expression « cadavres encore chauds », utilisée par l'écrivain Yves Beauchemin, en 1990, pour décrire les minorités francophones à l'extérieur du Québec.

À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu, a lancé madame Bombardier. Il en reste encore un peu en Ontario. Au Manitoba, j'y suis allée encore au mois de janvier chez les métis, là. On ne parle plus le français.

Jean Chrétien, qui a déjà été député fédéral de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick, a rappelé à madame Bombardier l'existence des Acadiens dans les Maritimes.

Dany Turcotte, fou du roi à Tout le monde en parle Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

Le « fou du roi », Dany Turcotte, qui a visité plusieurs communautés francophones au pays en animant La Petite séduction, ainsi que l'animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, ne sont pas intervenus dans cette discussion.

Les réactions sont nombreuses

Dans les communautés francophones du Canada, les propos de Denise Bombardier sont très mal reçus.

À l'émission de radio L'heure de pointe Acadie, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada [FCFA], Jean Johnson, a fait part de son étonnement. On est un peu surpris qu'en 2018 on se pose toujours des questions sur la viabilité ou la survie de la francophonie canadienne, commente-t-il. Les communautés francophones et acadiennes se portent très bien partout partout à travers le pays. Je ne connais pas du tout les motifs de madame Bombardier, mais je trouve dommage que cette déclaration a été faite parce qu'elle est quand même une personne d'influence .

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, souhaite que la prochaine mouture de la Loi sur les langues officielles soit plus contraignante. Photo : Radio-Canada

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Robert Melanson, invite Denise Bombarder à participer au tintamarre du 15 août, à Caraquet pour prendre le pouls de la vitalité acadienne.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Robert Melanson Photo : Radio-Canada

Selon lui, l'auteure est une polémiste. Il faut être complètement aveugle, ou être dans le bastion de Montréal et d'avoir le nombrilisme montréalais pour penser que toute la culture francophone du Canada se déroule autour de Montréal .

Qui aime bien châtie bien?

Denise Bombardier a pourtant déjà déclaré publiquement son « amour » envers l'Acadie. En entrevue avec le quotidien L'Acadie Nouvelle, en octobre 2013, alors qu'elle participait au Salon du livre de Dieppe, elle faisait part de toute son admiration à l'égard des Acadiens.

L'Acadie m'émeut, avait-elle déclaré. Je retrouve en Acadie le meilleur de ce qui existait chez les francophones du Québec il y a 30 ou 40 ans. C'est dans leur façon de défendre la langue et leur identité. Chez les Acadiens, il y a une sorte de dynamisme et une jovialité malgré leur histoire qui est plus tragique que celle du Québec. Ce sont vraiment des combattants pour leur langue et leur culture.

Il pourrait y avoir des suites concrètes à la sortie de Denise Bombardier sur les communautés francophones du pays. Jean Johnson, de la FCFA, assure que son organisation va demander de pouvoir apporter un contrepoids à une prochaine émission de Tout le monde en parle.