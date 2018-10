L'institution universitaire, qui célèbrera bientôt ses 50 ans, a décerné 1387 diplômes lors de la cérémonie de samedi.

De ce nombre, on en compte 314 de deuxième cycle et 14 de troisième cycle.

Depuis sa création en 1969, l’UQAR a remis 50 475 diplômes.

Des étudiants lors d'une cérémonie de remise de diplômes Photo : Dan Kite/CBC

Il s'agit de plus de 45 000 diplômes de premier cycle, plus de 5000 diplômes de deuxième cycle et plus de 250 de troisième cycle.

L'Université offre plus de 150 programmes d'études différents.

Remise de prix

Cette année, la médaille académique du Gouverneur général, qui souligne l'excellence du dossier académique de diplômés à la maîtrise ou au doctorat, a été remise à Maude Flamand-Hubert.

La diplômée du doctorat en Développement régional a consacré ses recherches aux représentations politiques et littéraires de la forêt québécoise dans le discours de la première moitié du 20e siècle.

De son côté, Claudine Roy, diplômée en Sciences de l'éducation, a reçu le Prix d'excellence 2018. Elle est l'une des instigatrices de La Traversée de la Gaspésie.