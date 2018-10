Pour faire tourner son entreprise en ligne basée à Essex, Michelle Lettner a un besoin absolu de Postes Canada.

Chaque jour, elle doit envoyer ses commandes aux quatre coins du pays et passer par un service de livraison comme UPS ou Fedex n'est pas envisageable pour elle.

Je devrais facturer une fortune en frais et je n'ai pas les moyens, en tant que petite entreprise, de m'offrir ce luxe , explique-t-elle.

À l'heure actuelle, le plus grand souci de Mme Lettner est de ne pouvoir faire face aux demandes de ses clients pour Noël, un risque important avec la grève tournante des employés syndiqués de Postes Canada.

Je ne voudrais pas que mes clients reçoivent les cadeaux en retard , dit-elle.

Pour l'instant, je n'ai que quelques commandes en retard et mes clients comprennent. Mais si cette grève revient, ça m'inquiète pour le temps des Fêtes. Michelle Lettner, propriétaire de Tagged It Paper Co.

Michelle Lettner est une propriétaire de petite entreprise qui est inquiète des retards que pourrait causer la grève des employés syndiqués de Poste Canada. Photo : Michelle Lettner

Kathryn Pasquach est aussi propriétaire d'une petite entreprise appelée Culture Shock Jewelry basée à Windsor.

Elle se dit aussi inquiète du sort de son entreprise depuis que les remous ont commencé entre la partie patronale et les syndiqués de Postes Canada il y a dix mois.

En fait, je me suis retenue d'acheter des fournitures et les faire venir par la poste, parce que je savais que ça prendrait trop de temps , ajoute Mme Pasquach.

Le président de la section locale du syndicat des employés de Postes Canada à Windsor comprend les inquiétudes des deux entrepreneuses.

Selon Phil Lyons, ce sont les propriétaires de petites entreprises en ligne dirigées de la maison qui souffriront le plus si la grève s'éternise.

J'ai entendu des plaintes de plusieurs de ces entrepreneurs dont les commandes sont en retard et les envois gelés par la grève , souligne-t-il.

Les employés syndiqués de Poste Canada à Windsor font la grève dehors le lundi 22 octobre 2018. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Des coupures qui font mal aux petites communautés

Le syndicaliste précise d'ailleurs que ce n'est pas surprenant que Windsor ait été choisi pour la première journée de débrayage des grévistes puisque les coupures à Postes Canada ont particulièrement touché les succursales locales dans les dernières années, notamment à Windsor.

C'est normal que nous ayons été choisis pour faire la grève en premier, car nos problèmes sont l'exemple parfait de ce qui ne fonctionne pas avec Postes Canada, plus que n'importe où ailleurs au Canada. Phil Lyons, président de la section locale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

M. Lyons mentionne notamment que le bureau de Tecumseh a vu plus de la moitié de ses employés se faire renvoyer depuis les 10 dernières années sans être remplacés, alors que le volume et le nombre de colis augmentent.

Ils sont surchargés, et on leur impose en plus des heures supplémentaires qu'ils n'ont pas le droit de refuser , dit-il.

Monique Gagné, une employée syndiquée qui travaille à la succursale du centre-ville de Windsor depuis des années considère pour sa part que Postes Canada a peu de considération pour ses salariés.

Ils ne nous écoutent pas et ne nous respectent pas, et notre salaire voit un retard de dix 10 sur le taux d'inflation , dit-elle.

Elle se plaint par ailleurs que le poids des paquets augmentent et que les employés sont de plus en plus fatigués.

Après les arrêts de travail à Windsor, Halifax, Edmonton et Victoria lundi, c'est au tour du Grand Toronto de subir les effets du conflit de travail chez Postes Canada mardi.