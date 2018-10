Un texte de Romain Schué, correspondant parlementaire à Québec

Les trois priorités de François Legault? La santé, l’éducation et l’économie, a martelé à plusieurs reprises le nouveau premier ministre.

Le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, a choisi l’ex-vice-première ministre et ministre de l’Économie Dominique Anglade, 44 ans, pour devenir porte-parole du parti en matière d’immigration et d’économie. Elle devra ainsi talonner Simon Jolin-Barrette, chargé de mettre en place la réduction des seuils d’immigration, confirmée par François Legault la semaine passée.

Le député de Pontiac, André Fortin, 36 ans, était ministre des Transports dans le gouvernement Couillard et sera maintenant en charge de la Santé et de la Vitalité des régions dans le cabinet fantôme.

Très présente médiatiquement durant la campagne électorale, la fiscaliste et ex-professeure Marwah Rizky, 33 ans, aura de lourdes tâches pour ses débuts sur les bancs de l’Assemblée nationale : la députée de Saint-Laurent sera porte-parole en matière d’Éducation et d’Enseignement supérieur. Un thème cher à François Legault, qui veut instaurer des maternelles pour les enfants de 4 ans et rénover en profondeur les établissements scolaires.

Gaétan Barrette porte-parole des Transports

Parmi les ex-poids lourds du gouvernement Couillard, Gaétan Barrette aura la responsabilité de défendre les dossiers liés aux Transports, mais aussi au Conseil du Trésor. Un poste qui lui avait été promis par Philippe Couillard.

L'ancien ministre des Finances, Carols Leitão, conserve son domaine de prédilection. Marie Montpetit sera le pendant de la caquiste MarieChantal Massé sur l’Environnement.

Marc Tanguay et Christine St-Pierre prendront quant à eux la parole pour intervenir respectivement sur la Justice et la Sécurité publique. La Culture est confiée à Isabelle Melançon et l'Habitation et la Protection des consommateurs, à Lise Thériault.

Premier retraité de la Ligue nationale de hockey à l’Assemblée nationale, Enrico Ciccone s’occupera des Sports, des Loisirs et des Saines habitudes de vie, alors que Frantz Benjamin, ex-conseiller municipal de Montréal, assumera les dossiers Jeunesse.

Ex-ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx a quant à lui été nommé leader parlementaire du PLQ, mercredi dernier.

Catherine Fournier prend de l’ampleur au PQ Au Parti québécois, on a décidé de confier de nombreuses responsabilités à Catherine Fournier, 26 ans, plus jeune députée de l’Assemblée nationale. Réélue dans Marie-Victorin, elle aura la charge de l’Économie, l’Immigration, les Transports, la Réforme des institutions démocratiques, la Condition féminine et la Métropole. Le chef intérimaire, Pascal Bérubé, sera quant en lui en charge des dossiers sur la Laïcité et Véronique Hivon s’occupera notamment de l’Éducation, la Famille et la Justice. La Santé et l’environnement sont confiés à Sylvain Gaudreault, alors que le leader parlementaire sera Martin Ouellet, également porte-parole pour les finances.

La composition du cabinet fantôme du PLQ

Dominique Anglade : Économie et Immigration

Pierre Arcand : Métropole

Gaétan Barrette : Conseil du Trésor et Transports

Frantz Benjamin : Dossiers Jeunesse

David Birnbaum : Affaires autochtones

Francine Charbonneau : Aînés, Proches aidants et Lutte contre l'intimidation

Enrico Ciccone : Sports, Loisirs et Saines habitudes de vie

Hélène David : Services sociaux, Laïcité et Condition féminine

Monsef Derraji : PME et Innovation

André Fortin : Santé, Santé publique et Vitalité des régions

Maryse Gaudreault : Tourisme

Carlos J. Leitão : Finances

Gregory Kelley : Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Jennifer Maccarone : Famille

Isabelle Melançon : Culture, Communications et Protection de la langue française, leader parlementaire adjointe

Nicole Ménard : Whip

Marie Montpetit : Environnement, Lutte contre les changements climatiques et Agriculture

Marie-Claude Nichols : Affaires municipales

Saul Polo : Énergie, Ressources naturelles, Forêts, Faune et Parcs

Sébastien Proulx : Capitale-Nationale et Institutions démocratiques, leader parlementaire

Marwah Rizqy : Éducation, Enseignement supérieur et Stratégie numérique

Paule Robitaille : Relations internationales et Francophonie

Jean Rousselle : Travail, Éthique et Intégrité des marchés publics

Filomena Rotiroti : Présidente du caucus

Monique Sauvé : Emploi et Solidarité sociale

Christine St-Pierre : Sécurité publique

Marc Tanguay : Justice et Accès à l'information

Lise Thériault : Habitation et Protection des consommateurs

Kathleen Weil : Relations canadiennes et Francophonie canadienne