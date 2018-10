Un texte de Myriam Eddahia

Selon les policiers, Charles Mustard et la victime se connaissaient. Le sergent-détective de la police de Toronto, Stacy Gallant, affirme également que l'accusé est connu des policiers.

Le 19 mars 1993, Barbara Brodkin, qui avait 41 ans à l'époque, a été poignardée à mort à son domicile situé au 155 Balliol, à Toronto.

C'est le fils de Barbara Brodkin, âgé de six ans au moment des faits, qui a appelé les policiers pour signaler que sa mère était sans vie dans leur appartement.

Charles Mustard, accusé du meurtre prémédité de Barbara Brodkin, est connu des policiers. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Initialement, la police de Toronto suspectait que Barbara Brodkin avait été victime d'un vol puisque de l’argent et du cannabis avaient disparu de son domicile.

Au cours des mois qui ont suivi l'homicide, des témoins ont été convoqués, des preuves ont été analysées et des polygraphes ont été faits. Nous avons analysé des photos, des relevés téléphoniques et des relevés bancaires en plus de faire une centaine d'interrogatoires à l'époque , explique Mme Gallant.

Soulagement de la famille

En 1993, le cousin de la victime, Herb Brodkin, a identifié le corps de Barbara. Il salue aujourd'hui la persévérance des policiers qui ont travaillé sur l’affaire au cours des années.

Je suis reconnaissant du travail des policiers. Jusque-là, je croyais que les cas d'homicides non résolus ne se produisaient que dans les séries télévisées américaines , raconte M. Brodkin.

Herb Brodkin Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Mme Gallant souligne qu'une réévaluation de l'affaire a débuté en août dernier. Des analyses médico-légales supplémentaires sur des preuves recueillies à l’époque ont alors été conduites à l’aide des technologies modernes.

C'est comme cela que les policiers ont pu identifier Charles William Mustard.

M. Mustard a brièvement comparu samedi, et doit revenir devant les tribunaux le 24 octobre pour une seconde fois par vidéoconférence.