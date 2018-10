C'est la ville de Hawthorne, située près de l'aéroport de Los Angeles (LAX), qui a donné son aval pour la construction de l'invention appelée « la boucle » (The loop). À ne pas confondre avec l'hyperboucle (Hyperloop), un autre projet d'Elon Musk.

La boucle est construite par The Boring Company, une entreprise appartenant à Elon Musk. L'entreprise dit que le métro pourrait atteindre une vitesse de 250 km/h (155 mph), mais l'on ignore pour l'instant comment les utilisateurs partiront du point A pour arriver au point B, et quelle sera la durée d'accélération pour atteindre la vitesse maximale. The Boring Company n'a toujours pas dévoilé ces informations. En comparaison, le métro de Los Angeles a une vitesse moyenne d'un peu plus de 40 km/h (25 mph).

En juin dernier, l'entreprise a remporté l'appel d'offres de la Ville de Chicago pour la construction d'un système de transport souterrain à haute vitesse qui reliera le centre-ville à l'aéroport O'Hare en 12 minutes. La distance est de 28,9 km. Le trajet existant prend de 40 à 45 minutes pour les usagers du train.

La construction du tunnel à Chicago n'est toujours pas commencée.

L’an dernier, The Boring Company a produit une vidéo explicative du concept. On y voit des passagers entrer dans une aire ouverte au niveau de la rue et être amenés dans le système souterrain. La vidéo ne montre pas les passagers au moment où ils paient pour leur transport, mais Elon Musk a déjà déclaré qu’il en coûterait 1 $ US pour le trajet.

Des admirateurs d’Elon Musk sur Twitter ont mis en doute la date du 10 décembre prévue pour le lancement en rappelant les nombreux retards de livraison de ses projets, notamment celui des autos Tesla.

D’après l’article de Matt Novak, Gizmodo.com